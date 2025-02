Elezioni, Scogli si presenta

Inizia la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative di Bertinoro. Anche se già annunciato durante l’evento di commiato dell’ex sindaca, Gessica Allegni, è arrivato il momento della presentazione ufficiale del candidato sindaco della lista ‘Insieme per Bertinoro’, Filippo Scogli. Il lancio si terrà alle 15 di domani al bar ‘Retro’ a Santa Maria Nuova Spallicci, via della Palestra 133. All’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, interverranno il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’assessora regionale alla cultura, parchi e forestazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, pari opportunità, Gessica Allegni. La lista ‘Insieme per Bertinoro’ è sostenuta dal Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, Psi e dal Movimento 5 Stelle.

"Sono entusiasta di dare il via a questa campagna elettorale insieme ai cittadini di Bertinoro – dichiara Scogli – partiamo da una solida base costruita con la giunta e il gruppo consiliare uscente, un team affiatato e determinato. Ringrazio di cuore il presidente de Pascale e l’assessora Allegni per la loro partecipazione, che conferisce particolare valore a questo momento. Durante l’evento avrò il piacere di presentare alcuni dei componenti della squadra che, se i cittadini ci accorderanno la loro fiducia, mi affiancherà nel percorso amministrativo per il futuro del nostro Comune".