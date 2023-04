Elia Meta travolto dalla valanga resterà sui suoi monti: la famiglia è già ad Aosta

Forlì, 16 aprile 2023 – La procura di Aosta ha dato il via libera per i funerali di Elia Meta e delle altre due aspiranti guide alpine deceduti dopo essere stati travolti giovedì pomeriggio da una valanga nell’alta val di Rhemes. Elia Meta, finanziere 37enne di stanza vicino a Courmayeur, era nato a Ravenna ma è cresciuto, insieme alla sorella gemella Sara, nella casa famiglia Della Corna nelle campagne di Santa Maria Nuova di Bertinoro. L’autopsia non è stata ritenuta necessaria: per chiarire le cause delle morti è stato sufficiente l’esame esterno condotto dal medico legale. Prosegue invece l’inchiesta per ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Ieri i familiari di Elia sono arrivati ad Aosta. E proprio ieri è stata allestita la camera ardente presso la chiesa di Santa Croce nel centro di Aosta: stasera il vescovo di Aosta, Franco Lovignana, vi reciterà un rosario. Al termine, si celebreranno funerali distinti delle tre vittime: quello di Elia sarà comunque in Valle d’Aosta, a Courmayeur, martedì mattina (concelebrerà anche il parroco di Santa Maria Nuova, suo amico, don Theo Koutchoro).

La possibilità di dare l’ultimo saluto ai tre professionisti all’interno della stessa camera ardente è un’iniziativa congiunta di Unione valdostana guide di alta montagna, Guardia di Finanza e associazione valdostana maestri di sci. Elia sarà cremato. A ricordarlo, sarà una lapide al cimitero di Courmayeur. Resterà dunque nei suoi monti, dove già dieci anni fa aveva scelto di vivere, quando aveva interrotto un’esperienza in Marina. I luoghi che amava e dove una slavina lo ha tradito spezzando la sua vita troppo presto.

I compagni di caserma di Meta hanno espresso dolore alla notizia del ritrovamento della salma del collega e amico. Elia si occupava proprio di Soccorso alpino presso la stazione di Entrevès e, come ha ricordato il fratello Mattia, "aveva partecipato al salvataggio di varie persone", a conferma di quanto fosse un esperto conoscitore della montagna. "Militare esemplare – lo descrivono in una nota i suoi colleghi della Guardia di Finanza –, svolgeva il suo ruolo in modo professionale e impeccabile, così come dimostra la sua volontà di diventare guida alpina. Professionalità che avrebbe accresciuto non solo le sue conoscenze e capacità personali, ma anche le sue competenze che avrebbe riversato allo specifico comparto del soccorso alpino. Ciao Elia, che la terra ti sia lieve".

Cordoglio anche dal presidente della Valle d’Aosta, Renzo Testolin: "Siamo vicini al dolore delle famiglie e a tutta la comunità delle guide alpine. Perdiamo tre uomini di montagna che sognavano di proseguire nel loro percorso volto a trasformare la propria passione in professione. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi profusi, non è stato possibile salvarli". Tra i messaggi pubblici di cordoglio per la tragedia, anche quello del ministro degli Esteri Antonio Tajani.