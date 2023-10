Elide, l’altro volto di Audrey: "In vespa c’era una forlivese"

Ben due Audrey Hepburn a Forlì, o quasi: vivono in città ben due controfigure della grande star americana. Una coincidenza portata alla luce dal festival cinematografico ’Sedicicorto’ che prenderà il via venerdì e che quest’anno sarà dedicato proprio alla figura della Hepburn a settant’anni dall’uscita nelle sale dell’iconico ‘Vacanze romane’. Sedicorto aveva già parlato del coinvolgimento nella kermesse di Eliana Antonini, siciliana che vive da anni in città e che, grazie alla sua somiglianza con Audrey, prestò il suo volto proprio per la realizzazione di ‘Vacanze romane’, per le prove luci prima dei ciak.

Ora emerge la storia di un’altra controfigura, questa volta forlivese doc: si tratta di Elide Moretti, nata a Vecchiazzano nel 1923 (oggi non più in vita), una delle prime stuntwoman del cinema italiano.

La sua storia parte dal sogno di entrare a fare parte della maison di moda delle sorelle Fontana: partì a Roma, ma non fu mai ricevuta. L’attesa, però, non fu vana, infatti proprio in quell’occasione fu approcciata da un agente della Paramount che le chiese di presentarsi all’indomani sul set di ‘Vacanze romane’: serviva una ragazza che potesse recitare al posto di Audrey Hepburn in due scene, ovvero il rocambolesco giro in Vespa per le vie di Roma e il tuffo nel Tevere. Elide non aveva mai guidato un motociclo e furono i due fratelli, Elio e Guglielmo, che le insegnarono velocemente a condurre una Vespa. Gregory Peck in persona riconobbe in lei una particolare bravura e la foto ritratto con dedica che le lasciò in dono voleva essere un attestato di stima. La carriera di Elide era appena cominciata e ben presto fu una delle controfigure più richieste del periodo.

Audrey Hepburn, nel 1959, chiese alla produzione del film ‘La storia di una monaca’ di rintracciare proprio Elide.

Elide partecipò anche come controfigura di Anna Magnani al film ’Camicie Rosse’ di Goffredo Alessandrini: durante le prove Anita e Giuseppe Garibaldi dovevano cavalcare appaiati, ma le doti di Elide nel cavalcare erano talmente superiori a quelle della controfigura di Raf Vallone che Anna Magnani prese sottobraccio Elide dicendole: "Andiamo a bere una birra intanto che arriva quella tartaruga di Garibaldi". Partecipò inoltre alle riprese del film ‘Il Lupo della Sila’, prestandosi come controfigura di Silvana Mangano.

Il suo curriculum si arricchì di esperienze in film popolari, doppiando fisicamente attrici importanti come Silvia Mangano e Gina Lollobrigida. La storia di Elide – promettono gli organizzatori del festival – sarà approfondita durante la rassegna cinematografica che sta per tagliare il nastro della ventesima edizione.

s.n.