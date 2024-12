Elisa Bonavita si dimette da assessora di Forlimpopoli: divergenze con la sindaca Garavini

Quando mi è stato proposto questo incarico, non aspettato, ho accettato con spirito di servizio e collaborazione: tuttavia, poi, nei mesi a seguire, su alcuni temi non c’è stata convergenza di vedute. Ho quindi preso la decisione, peraltro molto sofferta, di fare un passo indietro: auguro buon lavoro a chi rimane". Queste le parole con cui Elisa Bonavita spiega le sue dimissioni da assessora di Forlimpopoli. Nessun problema di conciliazione tra lavoro e impegno amministrativo, come invece era trapelato da fonti vicine alla giunta. Bonavita non ha voluto specificare su quali temi in particolare non vi fosse convergenza di vedute, ma è chiaro che in soli sei mesi il rapporto di fiducia con la sindaca, Milena Garavini, sia venuto meno.

Le deleghe che erano state affidate alla 53enne impiegata dell’agenzia per il lavoro regionale erano ‘pesanti’: servizi sociali e personale. Proprio quest’ultima era stata la nota dolente della prima amministrazione Garavini, con alcuni dipendenti che erano andati via in rotta con la sindaca e uno che, addirittura, si era candidato per la fazione opposta a sostituirla, Raffaele Montalti, ora trasferitosi in Comune a Forlì.

Che il momento sia delicato lo rimarca il fatto che sia Bonavita che Garavini mandino solo dichiarazioni scritte, nessuna telefonata. La sindaca nella mattinata di ieri, dopo essersi completamente negata il giorno dell’arrivo della notizia, scriveva: "Confermo che sono pervenute le dimissioni dell’assessora Elisa Bonavita in cui non sono esplicitate particolari motivazioni. Sono molto dispiaciuta, ma rispetto le sue scelte e la ringrazio molto per tutto il lavoro svolto con noi. Sto lavorando con le forze di maggioranza per individuare una sostituzione".

Dopo averle fatto notare che Bonavita dichiarava, invece, "divergenze di vedute", è seguito un molto più laconico messaggio: "Ne prendo atto, ribadisco il mio dispiacere e i ringraziamenti per quanto svolto".

Il feeling tra l’ormai ex assessora e la sindaca è completamente evaporato. A rincarare la dose arriva poi la dichiarazione di un ex amministratore forlimpopolese: "Almeno lei ha avuto il coraggio di fare quello che gli assessori della vecchia giunta non hanno mai fatto: andare via", sottolineando come quelli con il personale non fossero gli unici rapporti deteriorati della prima giunta Garavini.

La palla ora è in mano alla sindaca, come da lei stesso affermato, per la definizione di un nuovo assessore a cui dare le stesse deleghe, oppure procedere a un vero e proprio rimpasto di giunta. Bonavita era in quota Partito Democratico ed era stata una vera e propria sorpresa, voluta proprio da Garavini in persona.