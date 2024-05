Elisa Deo: "Ecco perché mi ricandido a Rocca"

L’annuncio era nell’aria da tempo. Ora è ufficiale: Elisa Deo, 42 anni, laureata alla Scuola per Interpreti e Traduttori di Forlì e infermiera presso l’ospedale di Santa Sofia, è candidata a sindaco di Rocca San Casciano. Dopo aver rivelato che "ad inizio anno, persone da più comuni del territorio mi hanno chiesto la disponibilità ad impegnarmi in prima linea nelle amministrative", Elisa Deo spiega perché scende in campo a Rocca, "la mia seconda casa, una realtà che conosco e frequento da sempre". E aggiunge: "Il mio rapporto col paese si basa su relazioni familiari e su una rete di amicizie cresciuta nel corso del tempo". La neo candidata sostiene che chi ha pensato alla sua candidatura "ha fiducia nelle capacità dimostrate in 15 anni di esperienza politica e amministrativa a più livelli istituzionali": sindaco a Galeata per tre mandati, presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, consigliere provinciale e presidente della ex Comunità montana. "Questa attestazione di stima e fiducia significa che la competenza è ancora un valore".

Deo spiega poi di non aver accettato subito la candidatura, ma di "aver valutato attentamente la proposta, perché i comuni sono l’ultimo baluardo della democrazia e perché amo il territorio, ma soprattutto perché la richiesta è arrivata da cittadine e cittadini animati da spirito propositivo e costruttivo". L’accettazione è arrivata "quando ho trovato persone disponibili ad affiancarmi in questo percorso, motivate, ben inserite nella comunità e soprattutto innamorate del paese e disposte ad impegnarsi per il bene comune, con la partecipazione di tanti giovani".

Senza anticipare i nomi, la candidata traccia un identikit dei componenti la lista: "Ciò che ci unisce è una visione di Rocca dinamica e innovativa; la voglia di costruire un progetto nuovo che sappia parlare al cuore del paese". Si tratta di una squadra formata da volti conosciuti, ma al contempo nuovi in ambito amministrativo; una civica nata senza preoccuparsi di strategie politiche, coinvolgendo persone capaci, oneste e con qualcosa di concreto da offrire". A proposito di civica, Deo si dichiara "libera da qualsiasi logica di sudditanza partitica, per un progetto serio e innovatore per un paese che sente l’urgenza di invertire la rotta nel tentativo di cambiare le sue sorti". Dopo aver ribadito che "a Rocca c’è voglia di forte cambiamento e la necessità di una guida sicura", la neo candidata conclude: "Rocca merita un futuro di rinascita. Inizia una nuova storia, scriviamola assieme".

La settimana scorsa Deo ha terminato il percorso di laurea magistrale in scienze infermieristiche. Vive a Galeata col compagno Elia Valentini ed è mamma di Penelope. Insegna aerobica da 20 anni.