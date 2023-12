Elisa Deo perde la contesa legale con Franco D’Emilio

La storia è andata avanti tre anni. E tre giudici gli hanno dato ragione. In questi giorni l’ultimo magistrato ad archiviare la denuncia dell’ex sindaca di Galeata Elisa Deo (foto) contro Franco D’Emilio, storico locale, è del tribunale di Bologna. Gli altri due togati a dare ragione a D’Emilio erano del tribunale di Forlì. Tre ordinanze per uno scritto storico sulla Romea Germanica. Per D’Emilio (citando "l’unica fonte oggettiva") "quella strada non passa da Galeata ma da Cusercoli va a Bagno di Romagna". D’Emilio scrisse questa cosa su due pubblicazioni online e ottenne in cambio la querela dell’ex sindaca di Galeata per diffamazione, calunnia e molestie. "La Deo faceva parte di un’associazione che tutela la strada. Vabbé: ora – fa D’Emilio – mi sento sollevato!".