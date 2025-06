Eliseo, rassegna all’aperto. Stasera l’Oscar ’Flow’ e domani ecco Favino

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa dell’arena Eliseo dalle 21.

Il film in cartellone questa sera è ’Flow’, vincitore dell’Oscar di quest’anno come miglior film di animazione. Il cartoon diretto da Gints Zilbalodis, racconta di una terribile alluvione che devasta il mondo. Il protagonista della storia è un gatto randagio che si vede improvvisamente costretto a mettere da parte la sua indipendenza per sopravvivere. In un mondo in cui gli esseri umani sembrano essere scomparsi, l’arrivo dell’inondazione lo costringe infatti a mettersi in salvo su una barca che deve però condividere con un variopinto gruppo di animali, tra cui un lemure, un cane labrador, un capibara e un uccello.

Ma la programmazione all’Eliseo prosegue per tutta la settimana. Domani c’è ’Napoli-New York’ di Gabriele Salvatores: nel secondo dopoguerra, due bambini inseparabili s’imbarcano in un piroscafo che da Napoli li porterà in America. Nel cast anche Pierfrancesco Favino. Sabato è il turno di ’Io sono ancora qui’, di Walter Sellers. Nel 1971 il Brasile è nella morsa della dittatura militare, e la famiglia Paiva vive nell’unico modo possibile per resistere al clima di oppressione che aleggia sul paese: con ironia e affetto, condividendo la quotidianità con amici e parenti. Ma un giorno, Eunice (Fernanda Torres) resta d’improvviso senza suo marito Rubens (Selton Mello), sola e con cinque figli, costretta a reinventarsi per proteggere i suoi cari e disegnare un futuro diverso da quello che la società le prospetta. Domenica incontro con l’autore: il regista Antonio Pisu presenta il suo ’Tornando ad Est’, in cui i protagonisti di ’Est, dittatura last minute’ tornano sul grande schermo per una nuova avventura tra colpi di scena e malintesi. Nel cast anche Lodo Guenzi.

Lunedì c’è ’Una terapia di gruppo’ di Paolo Costella. Sei pazienti affetti da disturbo ossessivo compulsivo ricevono per errore appuntamento alla stessa ora nello studio di un luminare della psicoterapia, che però manca l’appuntamento: lo strampalato gruppo decide, così, di autogestirsi. Nel cast Margherita Buy, Claudio Santamaria, Leo Gassman. Martedì, ecco ’Il maestro che promise il mare’, di Patricia Font, che racconta due storie ambientate in epoche diverse. Nel 1934 Antoni Benaiges (Enric Auquer), un insegnante catalano, si trasferisce in un piccolo villaggio vicino Burgos, una città castigliana nel nord della Spagna e decide di rivoluzionare il metodo d’insegnamento applicandone uno da poco introdotto in Francia dal pedagogista Célestin Freinet. La seconda storia, che si intreccia con quella di Benaiges, è ambientata ai giorni nostri e vede protagonista Ariadna (Laia Costa), una donna che esaudisce il desiderio di suo nonno cercando i resti del bisnonno ucciso in guerra e sepolto in una fossa comune. Mercoledì va in scena ’Madame Clicquot’, di Thomas Napper, che racconta la vera storia di Barbe-Nicole Ponsardin (Haley Bennett), passata alla storia come ‘Grande Dama dello Champagne’. A soli vent’anni Barbe-Nicole divenne Madame Clocquot, in seguito al matrimonio con il rampollo di una famiglia di produttori di vino, François (Tom Sturridge). Peccato che François muoia prematuramente, lanciando la moglie intenta con la crescita della loro figlia, Clémentine. La donna non si darà per vinta e decide di prendere in mano la professione.