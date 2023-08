Eliseo, stasera dieci lettori gratis In cartellone ’Stranizza d’amuri’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa dell’arena Eliseo. Gli spettacoli cominciano alle 20.30.

Questa sera in cartellone c’è Stranizza d’amuri, di Beppe Fiorello. La storia, ispirata a un fatto vero avvenuto in Sicilia nel 1980, è quella di Gianni (Samuele Segreto), un giovane senza amici. Il ragazzo è gay e viene bullizzato per questo da alcuni suoi coetanei, subendo in silenzio ogni loro scherno. La sua vita cambia quando incontra il sedicenne Nino (Gabriele Pizzurro). I due hanno un incidente mentre sono entrambi alla guida dei loro motorini, ma da questo sfortunato evento nasce una grande amicizia, che ben presto si trasforma in un sentimento che i ragazzi sono costretti a mantenere segreto, per la paura del forte pregiudizio di chi li circonda che sfocerà in un terribile delitto.

Domani tocca a Mon Crime - La colpevole sono io, di François Ozon. Ambientato nella Parigi degli anni ‘30, il film racconta la storia di Madeleine Verdie, un giovane attrice senza un soldo e senza talento che viene accusata di omicidio: la vittima è un celebre produttore cinematografico. Grazie all’aiuto della sua migliore amica Pauline, un’avvocata senza impiego, riesce a dimostrare che l’uccisione è avvenuta per legittima difesa. Una volta assolta, Madeleine inizia una nuova vita ricca di gloria e successo, fino a quando la verità non viene a galla.

Sabato in programmazione c’è Emily, la pellicola di Frances O’Connor che ripercorre la vita di Emily Bronte, ribelle e dall’immaginazione sfrenata: la scrittrice che diede vita a Cime Tempestose.

Domenica andrà in scena Rapito di Marco Bellocchio. La pellicola racconta la storia vera di un bambino ebreo, Edgardo Mortara (Enea Sala), che nel 1858, all’età di sette anni, è stato prelevato dallo Stato Pontificio e tolto alla sua famiglia per essere cresciuto come cattolico. Il bambino era stato segretamente battezzato quando aveva solo sei mesi e, secondo le rigide regole della legge papale, il sacramento ricevuto dal neonato gli impone un’educazione cattolica. Trasferito da Bologna a Roma, il bambino sarà allevato secondo i precetti cristiani sotto la custodia di Papa Pio IX (Paolo Pierobon), nonostante i tentativi della famiglia per riaverlo indietro

Lunedì ecco Il sole dell’avvenire, di e con Nanni Moretti, nei panni di un regista in crisi sia artistica che matrimoniale. Il progragonista sta realizzando un film ambientato nel 1965: la storia del segretario della sezione del Pci del quartiere romano del Quarticciolo che deve capire come reagire all’invio dei carri armati sovietici a Budapest, ma i problemi sono molti. Parallelamente la moglie (Margherita Buy) ha deciso di lasciarlo, ma lui non lo sa. Martedì tocca a The whale di Darren Aronofsky. Il film racconta la storia di Charlie (Brendan Fraser, vincitore dell’Oscar come migliore attore protagonista), un uomo gravemente sovrappeso che trascorre le sue giornate chiuso in casa, circondato da pochi affetti. Consapevole che la sua esistenza sta giungendo al termine a causa dei suoi problemi di salute, è portato a ripercorrere la sua vita dall’inizio, alla ricerca dei traumi che l’hanno segnata e che ne hanno tracciato il percorso.

Mercoledì sarà proiettato Ritorno a Seoul, diretto da Davy Chou. Il film racconta la storia di Freddie (Park Ji-Min), una ragazza francese di 25 anni, che torna in Corea del Sud per riconnettersi con le sue origini. La ragazza, infatti, è nata in Corea, ma è stata adottata da una coppia francese. Freddie è decisa a rintracciare i suoi genitori biologici, ma il suo viaggio sarà del tutto inaspettato.