Eliseo, stasera dieci lettori gratis In cartellone ’The Fabelmans’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa dell’arena Eliseo a partire dalle 20.30.

Il film in cartellone oggi è The Fabelmans, di Steven Spielberg: una storia semi-autobiografica, basata sull’infanzia e l’adolescenza del regista e in particolare si ispira al periodo trascorso in Arizona. Il film racconta la storia di Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), un ragazzo cresciuto tra l’Arizona e la California tra gli anni 50 e 60, che grazie all’amore di sua madre (Michelle Williams) per la musica e il cinema, si appassiona anche lui alla settima arte. Il giovane scopre uno sconvolgete segreto familiare e si rifugia nella magia del cinema, che con il suo potere salvifico può aiutarlo a vedere la verità…

Domani sera, procedendo nella descrizione dei film in proiezione nei giorni successivi (la nostra iniziativa vale però solo il giovedì) c’è Grazie Ragazzi diretto da Riccardo Milani: Antonio Albanese veste i panni di un attore che, per arrotondare, accetta di tenere un corso di teatro in carcere. Ben presto scoprirà che i suoi studenti nascondono un vero talento, così deciderà di mettere in piedi una compagnia.

Sabato è il turno di L’ultima notte di Amore, di Andrea di Stefano, con Pierfrancesco Favino. Favino intepreta il tenente di polizia Franco Amore visto nella sua ultima notte di lavoro, quando si troverà a dover risolvere un caso che lo riguarda molto da vicino.

Domenica ecco Il primo giorno della mia vita, diretto da Paolo Genovese: si intrecciano le vicende di un uomo (Valerio Mastandrea), due donne (Margherita Buy e Sara Serraiocco) e un ragazzino (Gabriele Cristini). Ognuno si chiede come mai continuare a vivere. Tutti questi personaggi incontreranno un uomo misterioso (Toni Servillo), il quale darà loro la possibilità di osservare cosa potrebbe accadere nel mondo, quando non ci saranno più.

Lunedì in cartellone c’è La 14ª domenica del tempo ordinario, di Pupi Avati. E’ la storia di Samuele Nascetti e Marzio Barreca (Massimo Lopez e Gabriele Lavia), due quindicenni che nella Bologna degli anni ‘70 decidono di essere amici per sempre, per tutta la vita. I due amici sono guardati in diversi momenti della loro vita, dall’adolescenza, quando sognano di fondare un gruppo musicale con cui poi arriveranno persino quarti al Festival di Castrocaro, fino a quando, ormai adulti, qualcosa interverrà a distruggere ogni equilibrio.

Martedì c’è La Cospirazione del Cairo, di Tarik Saleh. Quando muore il Grande Imam durante il discorso di benvenuto di fronte un gruppo di studenti della rinomata università del Cairo, prende il via una lotta senza esclusione di colpi per influenzare coloro che dovranno prendere il suo posto. Adam, un ragazzo di provincia da poco arrivato in città, finirà nel bel mezzo di questi scontri dopo che un suo compagno, tragicamente, viene rinvenuto morto nel cortile dell’università.

Mercoledì, infine, andrà in scena Un vizio di famiglia, il film diretto da Sébastien Marnier: Stéphane (Laure Calamy), una donna umile e modesta, conosce per la prima volta il padre, un uomo molto ricco che vive insieme a sua moglie e alle sue altre figlie. Nella speranza di essere accettata da quella che è la sua nuova famiglia, Stéphane inizia a inventare bugie sulla sua vita, fingendosi un’altra persona, più interessante e di successo. Tra sospetti e bugie, il mistero cresce e il male si diffonde all’interno della villa.