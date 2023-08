Eliseo, stasera dieci lettori gratis In cartellone ’Triangle of Sadness’

Un biglietto omaggio per il cinema ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa dell’arena Eliseo a partire dalle 20.30. In cartellone oggi c’è Triangle of Sadness di Ruben Östlund. Il film racconta la storia di una coppia di modelli e influencer, Carl (Harris Dickinson) e Yaya (Charlbi Dean), che stan meditando di dare l’addio alle passerelle. Nonostante la giovane età, il tempo inizia a mostrare i primi segni e nello stressante mondo del fashion le rughe non sono viste di buon occhio. È così che Carl e Yaya si ritrovano di fronte a un bivio: abbandonare o resistere? Dopo l’ultima Fashion Week, i due vengono invitati su un yatch per una crociera di lusso. Mentre l’equipaggio si occupa di ogni piccolo bisogno degli ospiti, il capitano (Woody Harrelson) si rifiuta di uscire dalla sua cabina, mentre la famosa cena di gala si avvicina. Di colpo gli avvenimenti prendono una svolta inattesa, i rapporti di forza s’invertono e si scatena una tempesta che rischia di mettere seriamente in pericolo il confort dei passeggeri... Domani tocca a Un bel mattino di Mia Hansen-Løve. Sandra (Léa Seydoux) è una giovane madre single che cresce da sola la figlia e lavora come interprete. La donna va spesso a fare visita al padre malato, Georg (Pascal Greggory). Mentre, insieme alla sua famiglia, sta portando avanti una battaglia per curare il padre, Sandra incontra Clément (Melvil Poupaud), un amico perso di vista da molto tempo. I due finiscono col dare inizio a una relazione ricca di passione; peccato, però, che Clément sia sposato. Sandra capisce che non può abbandonarsi liberamente a questo nuovo amore.

Sabato ci sarà The Quiet Girl di Colm Bairéad: ambientato nell’Irlanda rurale del 1981, racconta la storia di Cáit (Catherine Clinch), una tranquilla bambina di nove anni, che proviene da una famiglia problematica, povera, con molti figli e in attesa di un altro bambino. Data la situazione, i genitori decidono di allontanarla durante l’estate e affidarla a una coppia di lontani parenti, Seán e Eibhlín (Andrew Bennett e Carrie Crowley) Kinsella. Cáit non ha mai incontrato la coppia prima di quel momento, non sa quando e né se mai farà ritorno a casa, perché con sé non ha portato nulla, a parte l’abito che indossa...

Domenica in scena andrà Amsterdam di David O. Russell. Il film è ambientato negli anni ‘30 e racconta la storia di tre amici: il medico Burt (Christian Bale), l’infermiera Valerie (Margot Robbie) e l’avvocato Harold (John David Washington). Tutti loro sono testimoni di un omicidio, ma finiscono per diventare dei sospettati. È così che, i tre mentre cercano di ristabilire la loro reputazione, scopriranno di essere al centro di una delle trame più sconvolgenti della storia americana. Lunedì ecco Gli spiriti dell’isola di Martin McDonagh, ambientato alla fine della guerra civile irlandese, nel 1923, su un’isola al largo della costa occidentale dell’Irlanda. Racconta la storia di due amici di lunga data, Pádraic Súilleabháin (Colin Farrell) e Colm Doherty (Brendan Gleeson). I due si trovano in una situazione di stallo, dopo che il musicista Colm ha deciso bruscamente di porre fine alla loro amicizia... Martedì in cartellone c’è Omicidio nel West End di Tom George, ambientato nel West End londinese degli anni ‘50, dove fervono i preparativi per la realizzazione di un adattamento cinematografico di una pièce teatrale di grande successo. I piani, però, subiscono una battuta d’arresto, quando uno dei membri più importanti della troupe, il regista Leo Kopernick (Adrien Brody), viene ucciso. Mercoledì verrà proiettato L’Innocente di Louis Garrel. Sylvie (Anouk Grinberg) e Abel (Louis Garrel), madre e figlio, si ritrovano in conflitto, dopo che lei decide di sposare Michel (Roschdy Zem), l’uomo di cui è innamorata e che sta per uscire di prigione.