Eliseo, stasera dieci lettori gratis In scena Servillo con ’La stranezza’

Un biglietto omaggio per il cinema ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa dell’Arena Eliseo a partire dalle 21. In cartellone oggi ‘La stranezza’ di Roberto Andò. La storia ha inizio nel 1920 quando Luigi Pirandello (Toni Servillo) torna in Sicilia in occasione del compleanno di Verga. All’arrivo a Girgenti una notizia dolorosa, la morte dell’amata balia Maria Stella, lo porta ad incontrare due becchini (Ficarra e Picone), che per diletto praticano anche il teatro. Un banale disguido ritarda il funerale e costringe lo scrittore ad addentrarsi con i due becchini nei gironi infernali della corruzione degli addetti al cimitero. Sempre più incuriosito dal loro fascino singolare, Pirandello assiste alla prima del loro spettacolo e ne trae ispirazione per il capolavoro ‘Sei personaggi in cerca d’autore’. Domani tocca a ‘Saint Omer’ di Alice Diop. Che racconta la storia di Rama (Kayije Kagame), una giovane scrittrice che assiste al processo di Laurence Coly (Guslagie Malanga), accusata di omicidio, nel tribunale di Saint-Omer. L’imputata è incolpata dell’assassinio di sua figlia di soli quindici mesi, abbandonata su una spiaggia nel nord della Francia durante un’alta marea. Rama è intenzionata a prendere spunto dalla storia per scrivere un adattamento moderno del mito di Medea, ma ascoltando le parole di Laurence e dei testimoni, le sue certezze comincino a vacillare. Sabato ci sarà ’I migliori giorni’ di Edoardo Leo: un film diviso in quattro episodi, ognuno dedicato a una festività, e che indaga su come l’animo umano affronti le feste. Il primo episodio vede una deputata invitare per la cena della Vigilia di Natale il segretario del suo partito. L’invito nasconde, però, un doppio fine,quello di ottenere sostegno dal segretario in futuro. La presenza alla tavola di due fratelli da sempre rivali metterà a rischio l’intera carriera della deputata. Il secondo episodio racconta come un ricco imprenditore provi a rifarsi un’immagine positiva trascorrendo il Capodanno alla mensa dei poveri. Purtroppo per lui, qui incontra il suo ex autista, licenziato ingiustamente e determinato ad avere la sua vendetta. Poi c’è la storia di una coppia a San Valentino, che dopo 25 anni festeggia ancora la ricorrenza, ma si rivelerà un po’ troppo affollata. Infine, nel giorno della festa delle donne, una nota conduttrice televisiva si ritrova costretta a chiedere scusa per aver mandato in onda un servizio sulla ’la donna ideale’, che ha provocato una bufera sui social. Domenica andrà in scena il grande classico di Federico Fellini ’Amarcord’. La storia si svolge nell’antico borgo di Rimini, un anno di storia, attraverso gli abitanti: la provocante parrucchiera Gradisca, la sciocca Volpina, una tabaccaia mastodontica, un ampolloso avvocato dalla facile retorica, un emiro dalle cento mogli, il matto Giudizio e un motociclista esibizionista. Ma i veri protagonisti sono i sogni ad occhi aperti dei giovani del paese, presi da una prepotente esplosione sessuale. Lunedì ecco un altro grande classico della cinematografia ovvero ’Pshyco’ di Alfred Hitchcock. La giovane e inquieta Marion Crane deruba di 40mila dollari un cliente dell’agenzia immobiliare per cui lavora, scappando verso la California si ferma in un motel lungo la strada dove verrà brutalmente uccisa nella doccia. La sorella di Marion ingaggia un investigatore privato ma quello di cui verranno a conoscenza andrà ben al di là di un semplice furto. Infine martedì è il turno di ’Strade perdute’ di David Lynch. All’ingresso della propria casa, Fred Madison, scopre alcune videocassette che ritraggono lui e la moglie Renée mentre dormono. Avvertita, la polizia non riesce a trovare spiegazioni logiche. L’arrivo di una nuova videocassetta con il corpo massacrato della moglie sconvolgerà la vita di Fred.