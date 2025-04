Elly Schlein in visita. Lo sciopero alla Giuliani. Poi evento a Bertinoro

La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein (nella foto piccola), sarà presente oggi al presidio dei lavoratori della Giuliani Arredamenti. Proprio davanti a quei cancelli che dallo scorso 14 aprile sono presidiati per lo sciopero ad oltranza proclamato dagli stessi lavoratori e dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, per portare la proprietà davanti un tavolo di trattativa. Nell’azienda, che opera nel settore del mobile imbottito, i lavoratori sono quasi tutti presenti con lavoro somministrato e non dipendenti diretti, cosa che si riverbera anche sulla sicurezza sul lavoro. L’arrivo di Schlein è previsto per le 14, mentre già dalla mattina ci saranno i rappresentanti nazionali della Fillea Cgil e Nidil Gcil. La segretaria porterà la solidarietà del Pd alla vigilia della giornata del lavoro, 1º maggio.

"La notizia della presenza di Elly Schlein – commenta la segretaria provinciale della Cgil, Maria Giorgini – ci dice quanto questa vertenza per un lavoro dignitoso, sicuro, stabile e tutelato sia importante per tutto il Paese. Il coraggio di questi lavoratori è eccezionale, e l’unità delle sigle sindacali nel supportare insieme questa vertenza sia significativa. Vogliamo trovare il giusto accordo per far applicare le giuste retribuzioni, condizioni piene di sicurezza e stabilizzando il personale".

Il carattere istituzionale che ha ormai assunto il presidio è riconosciuto anche i consiglieri regionali del Pd Daniele Valbonesi e Valentina Ancarani, firmatari di un’interrogazione alla Giunta dell’Emilia-Romagna per chiedere aggiornamenti sulla vertenza. "Le criticità sono evidenti e preoccupanti – dichiarano –: da una parte i diritti fondamentali che ogni lavoratore merita e che, secondo le denunce sindacali, sarebbero stati sistematicamente calpestati, con straordinari non riconosciuti, e condizioni di sicurezza e igiene inaccettabili. Dall’altra, un inquadramento contrattuale – quello dell’artigianato – che, pur se formalmente previsto, appare inadeguato rispetto alla reale struttura dell’azienda. Per questo ci siamo attivati – proseguono – con il dialogo diretto con i lavoratori e con il coinvolgimento dell’assessore regionale al lavoro Giovanni Paglia, che ha visitato lo stabilimento e partecipato al tavolo di crisi convocato dal Prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri. Chiediamo quindi alla Giunta di monitorare da vicino l’evolversi della situazione e di proseguire, insieme alle altre istituzioni coinvolte, ogni sforzo utile per una soluzione rapida e rispettosa della dignità dei lavoratori".

Il pomeriggio della segretaria Dem proseguirà poi alle 15.30 a Santa Maria Nuova Spallicci, presso il Retro Bar, quando porterà il proprio sostegno al candidato sindaco Filippo Scogli, della lista ‘Insieme per Bertinoro’ che vede il coinvolgimento del Pd insiema a un’ampia coalizione di centrosinistra. "Sono davvero onorato di questa visita – afferma Scogli –. Che la segretaria nazionale del Pd abbia voluto fare tappa a Bertinoro è una scelta che ci onora e dimostra una volta di più l’attenzione verso il nostro Comune. Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini a partecipare a questo importante momento di confronto e condivisione". Oltre a Schlein sarà presente anche l’assessora alla cultura ed ex sindaca del balcone di Romagna, Gessica Allegni, e il segretario territoriale del Pd forlivese, Enrico Monti.

Matteo Bondi