Emanuela regina della sfoglia e Fausto, l’uomo dei record

"Per tirare una sfoglia perfetta al mattarello ci vogliono tre qualità: esperienza, manualità e calma". Parola di Emanuela Lucatini, 58 anni, campionessa di sfogline e detentrice del ‘mattarello d’oro’ dell’omonima gara nazionale durante la Sagra nel 2019, avendo battuto la leggenda Gilberto Rabiti dell’agriturismo Ridiano, con una sfoglia di 117x112 cm. L’azdòra, originaria di una famiglia tredoziese di 9 sorelle e 2 fratelli, domani sarà in pista per sfidare le concorrenti: "Iniziai a tirare la sfoglia per gioco a 9 anni, quando mia mamma mi pose in mano il mattarello e una sedia sotto i piedi, perché non arrivavo alla tavola. Non ho più smesso. Mi rilassa". Qual è la sfoglia perfetta? "Quella unita, trasparente e rotonda, come il sole". Altro protagonista della manifestazione è il 47enne camionista Fausto Ricci, tredoziese doc, campione nazionale di mangiatori di uova sode, avendo ingoiato 17 uova in 3 minuti (suo il record leggendario di 22 uova, in gioventù). Sarà ancora in pista, per sfidare il lughese Claudio Tolomelli, che tre anni fa si fermò a 14, e tutti i nuovi potenziali campioni che lo sfideranno domani. Come si sta preparando Ricci? Arriverà a metà pomeriggio digiuno fin dal mattino? "Neanche per sogno. Il menù del pranzo sarà rigorosamente pasquale: cappelletti, costolette d’agnello e dolce. E la sera pizza con gli amici". Il segreto per inghiottire più uova sode dei concorrenti? Risponde il campione, una colonna anche del rione Piazza: "Le prime uova, che devono essere ben dure, vanno appena rotte e inghiottite con poca acqua naturale. Poi bisogna controllare che i concorrenti non ti superino. Infine, ci vuole tanto tifo dei tuoi amici del rione e del paese". Ricci partecipa ormai da 25 anni e sta pensando di ritirarsi battendo il record dei record. Ce la farà?

Quinto Cappelli