’Emato-Irst on the road’ alla Rocca

Farà tappa nel cuore storico di Forlì, Emato-Irst On the road, il cartellone di eventi itineranti di carattere informativo-musicale voluti dall’equipe di Ematologia dell’Irccs di Meldola e Ail Forlì-Cesena. Si terrà, infatti, tra le mura dell’Arena della Rocca di Caterina Sforza (ingresso da via della Rocca, lato Casa circondariale) l’incontro estivo della rassegna. Titolo della serata: ‘Linfomi ed immunoterapia nelle malattie ematologiche: dalla chemioterapia all’immunoterapia alla terapia cellulare’. L‘evento, gratuito e a libero accesso previa iscrizione, è programmato per stasera con inizio alle 21 e sarà un’occasione unica per approfondire i progressi e le innovazioni nel trattamento dei linfomi e altre malattie ematologiche. Responsabili scientifiche e protagoniste dell’appuntamento sono le dottoresse Eliana Liardo (foto) e Jessica Rosa. L’incontro sarà arricchito dalla presenza della ‘Sergio Montaneni Band’, che offrirà un intrattenimento musicale di alto livello, e da un percorso enogastronomico per tutti i partecipanti.

Per partecipare, è necessario iscriversi accedendo al sito dell’agenzia organizzatrice proeventi.it. L’iscrizione all’evento è unica e comprende l’accesso alla sessione divulgativa, all’intrattenimento musicale e al percorso enogastronomico.

Il progetto è stato ideato dal dottor Gerardo Musuraca (direttore della Struttura di Ematologia e Trapianti Irst di Meldola) e dalla dottoressa Delia Cangini, ematologa che fa parte anche della segreteria scientifica insieme ai colleghi Alessandro Cafaro, Claudio Cerchione, Pier Paolo Fattori, Maria Benedetta Giannini, Alessandro Lucchesi, Marianna Norata.

o.b.