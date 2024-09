‘Emato-Irst on the Road’: ricerca e musica alla Rocca Domani alle 19 alla Rocca di Forlimpopoli si terrà il terzo incontro di 'Emato-Irst on the Road', focalizzato sulle malattie del sangue. Tema: alterazioni ematologiche dell'adulto/anziano. Accompagnamento musicale e degustazione enogastronomica. Iniziativa del dottor Musuraca e dottoressa Cangini.