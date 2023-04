‘Emato-Irst on the road’: si parte oggi al Naima

Spesso i pazienti e le loro famiglie hanno molti dubbi circa le malattie del sangue. Proprio per potervi rispondere, l’Ematologia dell’Irst-Irccs esce dall’Istituto e va sul territorio per dialogare con pazienti, familiari e medici di base. Da aprile a dicembre, la struttura semplice di Ematologia e Trapianti CSE che ha base a Meldola, in collaborazione con la sezione provinciale di Ail, promuovono ‘Emato-Irst on the road’: 7 incontri itineranti tra Meldola, Forlì e Cesena. Sette come le note musicali in un percorso che culminerà a dicembre col concerto di Natale dell’Ail dedicato a Gaetano Foggetti, presidente Ail prematuramente scomparso a giugno scorso. Si parte oggi alle 18 al Naima di Forlì con il primo incontro dedicato alla nota ‘do’. Si tratterà delle anemie con i medici Delia Cangini e Pier Paolo Fattori. Musica con i Good Fellas e percorso enogastronomico. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita, iscrizione obbligatoria a www.proeventi.it. Sarà possibile accedere alla sala dalle 18 alle 18.30.