‘Emato-Irst on the road’: terzo appuntamento tra note e ricerca

Saranno la nota ‘Mi’ e le Gammopatie Monoclonali il focus del terzo appuntamento di ‘Emato-Irst on the road’, l’iniziativa organizzata dalla struttura semplice di Ematologia di Irst ‘Dino Amadori’ Irccs, in collaborazione con la sezione provinciale di Ail, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Ad ospitare l’evento, al quale interverranno i medici Claudio Cerchione, Davide Nappi e Sonia Ronconi, alla Rocca di Forlimpopoli, a partire dalle 18.30 di stasera. "Durante la serata ci sarà un momento di intrattenimento musicale con Sonia Davis – precisano gli organizzatori – e un percorso enogastronomico per tutti i partecipanti. L’iniziativa rientra in un cartellone di sette incontri itineranti, ospitati anche a Meldola, Forlì e Cesena, che permettono di incontrare pazienti, familiari e medici di base con i toni della divulgazione e del confronto, ma anche della condivisione. Sette incontri come sette sono le note musicali in un percorso che culminerà a dicembre, col concerto di Natale dell’Ail dedicato a Gaetano Foggetti (nella foto), presidente Ail prematuramente scomparso. Gli incontri sono ideati e coordinati dal dottor Gerardo Musuraca, a capo della struttura di Ematologia dell’Irst, e dal professor Giovanni Martinelli, direttore scientifico dell’Irst. La segreteria scientifica è affidata ai medici Delia Cangini e Alessandro Lucchesi. L’iscrizione agli incontri è aperta a tutti, con iscrizione obbligatoria al link www.proeventi.it. L’iscrizione è unica e gratuita e comprende la sessione divulgativa, enogastronomica e musicale. Sarà possibile accedere alla sala dalle 18.30 alle 19. Oltre le 19 non sarà più possibile accedere all’evento.

