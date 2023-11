Ematologia e trapianti. Il futuro della mielofibrosi: congresso internazionale

Si svolgerà dal 10 all’ 11 novembre al circolo Aurora (corso Garibaldi 80) a Forlì, la quarta edizione del congresso internazionale ‘Myelofibrosis: facing the future by challenging the past’ promosso da Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola nell’ambito delle attività formative della Ssd Ematologia e Trapianti Cse, diretta dal dottor Gerardo Musuraca. La direzione scientifica del congresso, patrocinato da Soho Italy (Society of Hematologic Oncology) e Federazione Nazionale dell’Ordine dei Biologi, è affidata al dottor Alessandro Lucchesi, ematologo e ricercatore di Irst. "Saranno approfondite le tematiche della biologia molecolare, della genomica e dell’epigenetica – precisano gli organizzatori – con l’obiettivo di decifrare i complessi meccanismi patogenetici della mielofibrosi e di accelerare lo sviluppo di interventi terapeutici più efficaci. In parallelo si parlerà della gestione dei sintomi della malattia e le relative terapie di supporto, con l’obiettivo di elevare la qualità della vita dei pazienti". Aprirà il congresso il professor Giovanni Martinelli, direttore scientifico di Irst. "In questa edizione del congresso #MYFACT23 l’accento è posto sull’evoluzione terapeutica e diagnostica della mielofibrosi - afferma il dottor Lucchesi- attraverso uno scambio di conoscenze all’avanguardia, miriamo a migliorare la stratificazione del rischio, affinare l’accuratezza diagnostica e personalizzare i trattamenti. Esploreremo anche come l’intelligenza artificiale stia trasformando la ricerca e la pratica clinica, e discuteremo di come questi strumenti possano migliorare la medicina personalizzata per i nostri pazienti". Info e registrazioni: visitare il sito di ProEventi, nella sezione ‘Eventi & Iscrizioni’.

o.b.