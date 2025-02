Emergency e pace, . Bertinoro aderisce alla campagna ’R1pud1a’

La giunta di Bertinoro ha aderito alla campagna ‘R1pud1a’ di Emergency, che promuove la cultura della pace risaltando l’articolo 11 della Costituzione Italiana: "L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo".

I volontari di Emergency, organizzazione indipendente nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite alle vittime di guerre, mine antiuomo e povertà, lavorano ogni giorno per diffondere la solidarietà e il rispetto dei diritti umani.

"In questo momento storico, in cui guerre e conflitti deflagrano in tutto il mondo, il ricorso ad armi atomiche costituisce una minaccia e le spese militari aumentano a scapito delle risorse destinate a welfare e sanità – commentano la sindaca, Gessica Allegni, e l’assessora alle politiche per la pace e la cooperazione, Silvia Federici - riteniamo necessario far sentire la propria voce, e che le istituzioni siano impegnate a promuovere azioni di pace. La nostra Costituzione è nata per la pace e lo sancisce all’articolo 11, che ripudia la guerra. È importante diffondere la cultura della pace, particolarmente tra i giovani. Esporremo uno striscione nel palazzo comunale e collaboreremo con Emergency Forlì-Cesena per future iniziative".