Emergenza abitativa, appello a enti e associazioni

Con l’alluvione i nostri concittadini si trovano in condizioni critiche dal punto di vista abitativo. Decine e decine sono ancora sfollati presso i centri di accoglienza, altri presso amici e parenti altri ancora in abitazioni di fortuna. A questo territorio e alla sua popolazione è riconosciuto su scala nazionale e internazionale la determinazione, il coraggio, la volontà e anche l’accoglienza, la solidarietà e la compattezza nei momenti difficili. Nei giorni scorsi tutto questo è stato praticato sul campo spalando fango, accogliendo persone, spalancando le nostre porte di casa per chi aveva bisogno, pulendo le strade, i quartieri, offrendo da mangiare agli sfollati. In questo circostanza questa comunità ha dimostrato al mondo intero cosa significa essere una comunità non solo a parole, ma con i fatti. Di questo siamo tutti orgogliosi. Già prima a Forli-Cesena vivevamo una situazione di disagio abitativo, oggi dopo il disastro e la devastazione del nostro territorio si è accentuato. Ci rivolgiamo ai nostri concittadini, alle associazioni, alle fondazioni, agli istituto di credito, alla chiesa locale, al mondo imprenditoriale nessuno escluso, facciamo appello a tutti per mettere in circolazione i loro immobili e di non tenerli chiusi in questo momento drammatico per i nostri concittadini al fine di affrontare questa emergenza abitativa. Noi firmatari di quest’appello siamo a disposizione dell’intera comunità e dichiariamo la nostra disponibilità a elaborare un accordo integrativo agli accordi territoriali che preveda anche contratti transitori per coloro che hanno perso il loro alloggio o non è agibile, inoltre chiediamo agli enti locali di facilitare questo percorso praticando agevolazioni di carattere fiscale.

Milad Jubran Basir (Sunia) Luca Giacobbe (Sicet) Marialena Miserocchi (Uniat) Carlo Caselli (Confedilizia) Massimo Cortini (Asppi)