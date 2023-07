Emergenza archivi allagati "Il vostro patrimonio culturale è la priorità del ministero"

Il patrimonio librario-archivistico della città di Forlì è tra le priorità delle quali si farà carico il ministero della Cultura. Ad assicurarlo è lo stesso ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, garantendo agli amministratori della città anche che "garantiremo al Comune le risorse necessarie per gli interventi concertati con il primo cittadino".

Sangiuliano ha poi ricordato che è stato previsto, nel decreto-legge 61 dello scorso primo giugno, l’aumento di un euro dei biglietti di tutti i musei statali, per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Una misura che "potrà essere prorogata di altri tre mesi se necessario. In considerazione del successo che i musei italiani stanno riscuotendo in questo periodo, ciò consentirà di accantonare una cospicua somma da investire". Saranno frutto anche dei rincari straordinari estivi, quindi, i fondi che arriveranno a Forlì per gli interventi sul materiale dell’archivio generale di via Asiago (che conteneva anche libri in deposito dalla bibblioteca e diversi fondi cittadini) e anche per la biblioteca del seminario di via Lunga, dove erano contenuti anche tomi del Cinquecento.

Il ministro, nel corso della sua missione che ha avuto luogo sulle zone alluvionate, ha fatto un sopralluogo per rendersi conto personalmente della situazione insieme al sindaco Gian Luca Zattini e agli assessori.

La scorsa settimana il ministro Sangiuliano ha avuto anche un incontro con il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. In quell’occasione, si legge in una nota: "Il presidente ha dato atto al ministro dell’impegno nel reperire risorse a sostegno del patrimonio culturale danneggiato dall’alluvione".