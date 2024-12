Emergenza bus: "C’è carenza di autisti. Li stiamo formando"

Le cifre sono impressionanti: parliamo di 9 milioni e 200mila chilometri percorsi in un anno e di 18milioni e mezzo di passeggeri trasportati nel 2023 in provincia di Forlì-Cesena. Start Romagna, che con la sua flotta composta da 700 mezzi ha l’onere di collegare tra loro quartieri e paesi e fornisce un servizio fondamentale per i cittadini, primi tra tutti gli studenti.

Un impegno importante che porta con sé anche diverse problematiche, tra le quali ritardi e qualche cosa saltata: in media il 2-3%. "Start Romagna – precisa Roberto Sacchetti, presidente del colosso dei trasporti – lavora assiduamente per contenere i disagi, però la situazione è complessa. Il problema maggiore riguarda la carenza di autisti. In Europa ne mancano circa 400mila e solo in Italia si parla di 7.000 carenze sopratutto concentrate nel Nord del paese. Anche noi in Romagna abbiamo registrato uscite volontarie di autisti, molti dei quali, originari del Sud, sono tornati nella loro terra".

Anche Forlì non è esente dal problema, anche se "chiuderemo il 2024 con un’entrata di 15 autisti in più in Romagna. Stiamo facendo reclutamento e abbiamo attivato un programma di corsi di formazione. Il problema è che l’interesse per questo mestiere sta calando". Le ragioni? In particolare gli stipendi che "negli ultimi anni, con l’inflazione, non hanno seguito il potere d’acquisto e sono rimasti bassi. La media della busta paga dello scorso ottobre ammonta a 1.600 euro di stipendio mensile, che si abbassa a 1.500 euro nei casi degli ultimi ingressi al lavoro". Sacchetti, però, pensa che tra le ragioni della scarsa offerta di autisti i sia anche un "modo diverso di concepire il lavoro".

"Dopo la pandemia – motiva – le persone scelgono lavori che gli permettano di stare a casa il sabato e la domenica e non sono attratti da mansioni che prevedono turni". Secondo il manager, comunque, "la nostra priorità è quella di garantire prima di tutto le corse scolastiche e quelle dei pendolari lavoratori".

Tra le lamentele degli habitué dei bus, oltre alle corse mancate, c’è anche il problema del sovraffollamento dei mezzi nelle ore di punta. "Succede – spiega Sacchetti – perché i ragazzi vogliono stare tutti assieme e finiscono tutti nello stesso mezzo anche se ci sono più corse consecutive. Gli autobus non sono sovraccaricati rispetto alla capacità del mezzo: sembrano pieni perché hanno l’80% dei posti in piedi e il 20% a sedere. Un altro problema che abbiamo rilevato – conclue – è che capita che a bordo salgano ragazzini maleducati che fumano o insultano gli autisti. Per questo abbiamo avviato una campagna di sensibilizzazione".

A proposito di questi momenti di tensione a bordo, si segnala un episodio di cronaca. Nel pomeriggio di ieri, alle 18 circa, un autobus è rimasto bloccato per circa 30 minuti lungo via Europa, nel quartiere Coriano: lo stop è stato causato da alcuni ragazzi che si sono spintonati a bordo, finendo per danneggiare una paratia (non una colluttazione ma per gioco). Sul posto, le Volanti della Polizia di Stato. Start Romagna ha creduto alla buona fede dei giovani decidendo di non sporgere denuncia.