Emergenza camion e bus: "Non si trovano autisti. I nodi? Burocrazia, costi e ricambio generazionale"

Cercasi autisti disperatamente. Il problema è emerso di recente a causa degli allarmi lanciati dalle aziende pubbliche Alea e Start Romagna, ma riguarda gran parte del settore non solo in città. In particolare, recentemente Alea ha lanciato un progetto per incentivare economicamente – in sei condomìni in tutta la città – l’utilizzo dell’ecobus, allo scopo di ridurre la circolazione dei camion dei rifiuti, per i quali è difficile organizzare i turni. Start Romagna invece ha lanciato il progetto ‘Chi porta un autista trova un tesoro’, offrendo ai dipendenti di segnalare amico o conoscenti aspiranti autisti (se la segnalazione va a buon fine, può garantire anche mille euro in welfare aziendale). Nel 2025 Start conta infatti di trovare 60 nuovi autisti, con un turno di 6 ore e 40 minuti al giorno, di cui circa 5 alla guida, e uno stipendio base di circa 1500 euro. I candidati vengono coinvolti in un percorso formativo per acquisire le patenti professionali ed entrare in possesso della patente D (teoria e pratica).

Ma davvero è così difficile trovare camionisti e autisti? "Per conseguire le patenti C e D, ovvero quella degli autocarri e degli autobus – spiega Monica Berti dell’autoscuola Berti – è necessario frequentare corsi teorici e pratici, che si concludono con il superamento di esami presso la Motorizzazione civile. La patente C abilita alla conduzione di autocarri e veicoli adibiti al trasporto di cose, mentre la patente D permette di guidare autoveicoli per il trasporto di persone, come autobus e scuolabus. Per la C serve un’età minima di 21 anni e 24 per la D, con corsi di 3 mesi all’anno, per circa 140 ore complessive". Come sta cambiando la platea? "È maggioritaria la componente maschile, ma è in crescita l’interesse delle donne e sono sempre più numerosi i figli di immigrati con cittadinanza italiana".

Nonostante l’apporto degli stranieri di seconda generazione, non è semplice trovare chi conduca questi mezzi. "Il problema del reclutamento degli autisti c’è – conferma Lorenzo Corallini, responsabile Cna Fita Forlì-Cesena –. Tra le cause c’è anche il costo della patente che si aggira sui 3-4mila euro. Inoltre esiste una questione generazionale: i lavoratori anziani che vanno in pensione spesso non vengono sostituiti dai giovani".

Tra datori di lavoro pubblici e privati ci sono differenze, ciascuno con pro e contro: "Lo stipendio di un autista che lavora nel pubblico è circa la metà di quello del settore privato, che è sui 3mila euro al mese. Anche se occorre segnalare che i lavoratori privati hanno rischi maggiori: perdere punti nella patente per le infrazioni, le telecamere con il conseguente rischio di multe per eccesso di velocità e i 14-15mila chilometri percorsi in un mese, stando fuori casa per oltre 20 giorni su 30".

Cna provinciale associa oltre 650 imprese di trasporto, molte anche nel Cesenate dove c’è una sviluppata filiera della logistica. Eppure, Corallini segnala un altro fattore che disincentiva il reclutamento degli autisti: le lungaggini burocratiche per il riconoscimento delle patenti extraeuropee, "anche se sono in aumento i lavoratori provenienti dal nord Africa. Comunque al momento – conclude – il mestiere di autista non è invitante: è un lavoro duro e impegnativo che i giovani tendono ad evitare, privilegiando attività che lascino più spazio alla vita personale". Un trend che, dalla fine della pandemia di Covid-19, riguarda molti mestieri tradizionali.

Gianni Bonali