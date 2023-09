"Emergenza e ripartenza: sindaco e Comune sono spariti da ormai quattro mesi"

"Mentre le vittime dell’alluvione attendono inutilmente che il Governo mantenga le promesse di un completo ristoro dei danni, a Forlì ogni difficoltà è peggiorata dalla latitanza del Comune": ad affermarlo, in una nota emessa ieri, è Federico Morgagni, capogruppo di Forlì e Co. "Dal giorno dell’alluvione – specifica –, nonostante richieste e proteste, la giunta è sprofondata nell’immobilismo e sembra incapace di svolgere la funzione che le spetta nel fronteggiare l’e-mergenza e impostare la ripartenza. Quanto al sindaco, è sufficiente dire che finora non ha trovato il tempo per svolgere una sola assemblea nei quartieri alluvionati".

L’esponente dell’opposizione sottolinea la "questione delle donazioni, che dopo quattro mesi continuano a rimanere congelate nelle disponibilità del Comune" e "l’assoluto silenzio nella risposta ai bisogni che l’alluvione ha amplificato". Morgagni lamenta poi che la giunta "ha mostrato disinteresse per tutte le proposte che abbiamo avanzato", mentre non ha rinunciato "al faraonico spreco di mezzo milione di euro per le luminarie di Natale".