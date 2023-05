Emergenza frane Montepaolo a rischio: evacuate dieci famiglie, suore e malati

di Quinto Cappelli

Sabato erano rientrate nelle loro abitazioni le otto famiglie evacuate per alcuni giorni dalla zona della frana delle Trove, ma proprio ieri a Dovadola è scattata l’evacuazione della zona di Montepaolo, il territorio più problematico all’intero di uno dei comuni più colpiti del Forlivese: sono 29 le frane in soli 7 chilometri di strada.

Ieri mattina, dopo l’ennesimo incontro a distanza con le autorità regionali, provinciali e delle forze dell’ordine, il sindaco Francesco Tassinari ha emesso un’ordinanza di evacuazione obbligatoria di almeno una decina di famiglie, quelle "a monte della frana principale". Spiega Marco Scotti, assessore al welfare, agricoltura e urbanistica: "L’ordinanza è valida per tutti, ma le famiglie che sono all’inizio della strada, una decina, si trovano in una situazione meno pericolosa. Quindi, a differenza delle altre, possono decidere di restare, anche se per tutti resta il divieto di percorrere la strada. In caso di necessità urgenti, interverrà la Protezione civile".

Carabinieri e polizia municipale, accompagnati dai mezzi della Protezione civile, sono passati ieri casa per casa a notificare l’ordinanza del sindaco. "Finora – spiega l’assessore Scotti – tutti quelli che stanno decidendo di lasciare la propria abitazione avrebbero trovato alloggio presso parenti e amici". Ecco perché non è stato costituito ancora un ‘Centro di evacuazione’ in paese. "Ma se sarà necessario lo faremo presto. Tutto è in movimento, proprio come le frane. Per questo motivo anche l’ordinanza del sindaco non ha una data di scadenza". A preoccupare è la combinazione data dalle previsioni meteo dei prossimi giorni e l’instabilità delle masse di fango e detriti già scivolate verso valle.

Nel frattempo la Cooperativa sociale Montepaolo, aperta nel 1992, ha già trasferito i 20 ospiti presso la residenza ‘I Girasoli’ di Predappio, "accolti però provvisoriamente per tre settimane". Racconta Roberto Bartolini, presidente della Protezione civile di Dovadola, a disposizione per ogni emergenza: "Sabato mattina abbiamo accompagnato con i nostri pulmini gli ospiti e i loro assistenti dalla comunità di Montepaolo alla struttura predappiese. Ieri mattina abbiamo fatto la stessa cosa per le 8 suore clarisse urbaniste dell’eremo di Montepaolo, accompagnandole a Faenza, accolte anche loro provvisoriamente presso il seminario". Conclude l’assessore Scotti: "Chiudere le strade o far evacuare le persone si fa con grande dispiacere. Ma è obbligo delle autorità pubbliche tutelare la sicurezza delle persone".