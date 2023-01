Emergenza freddo sui banchi: il Comune scrive la parola ’fine’

Forse è un lieto fine, o forse solo il termine di un capitolo, fatto sta che sembra essere arrivata a una svolta particolarmente significativa l’annosa questione del riscaldamento che interessa l’edificio di piazzale della Vittoria che comprende il liceo classico Morgagni e le scuole medie Sforza e Palmezzano. Nella struttura, infatti, è entrato ufficialmente in funzione il nuovo scambiatore di calore recentemente finanziato con risorse comunali per un importo che supera i 150mila euro. L’intervento giunge al termine di un’epopea cominciata anni fa, ma arrivata al suo climax tra lo scorso anno e i mesi scorsi.

La questione è semplice: l’impianto di riscaldamento particolarmente vetusto non riesce a raggiungere la potenza sufficiente che gli consenta di pompare il calore fino ai piani alti dell’edificio. Al liceo classico, lo scorso inverno, il terzo piano era quasi del tutto al freddo, in classe nessuno più toglieva sciarpe e piumini, tanto che gli studenti hanno organizzato più di una protesta ai piedi di Icaro. La situazione di emergenza era stata tamponata dal dirigente Marco Lega con una turnazione delle aule, in modo che non fossero sempre le stesse sezioni a soffrire il freddo. Con l’estate, poi, avevano avuto luogo alcuni lavori di pulizia delle caldaie, con rimozione dei fanghi che tendono ad accumularsi nei caloriferi. Si sperava che sarebbe stato sufficiente, invece le settimane scorse a soffrire il freddo sono stati gli alunni delle medie Sforza e Palmezzano. Alcuni docenti si erano spinti a consigliare ai genitori di mandare i figli a scuola con un maglione in più e i genitori parlavano di aule le cui temperature arrivavano a scendere fino a 10-11 gradi. Nessuna misurazione è mai stata ufficializzata, ma è un fatto che molti studenti seguissero le lezioni con il giubbotto. Durante le vacanze di Natale, però, ecco l’intervento che dovrebbe essere risolutivo, almeno in attesa di lavori ben più massicci e onerosi: sono stati installati gli scambiatori. "Si tratta di un intervento che rientra in un più ampio progetto di riqualificazione e potenziamento della centrale termica del Palazzo Studi – dichiarano l’assessora alla scuola Paola Casara e quello ai lavori pubblici Vittorio Cicognani –. I lavori, in ragione della necessità di bloccare l’impianto di riscaldamento per una decina di giorni, sono stati eseguiti durante il periodo natalizio e hanno interessato tutto lo stabile. La potenza maggiorata dello scambiatore porterà al soddisfacimento del comfort termico, distribuendo calore in tutte e tre le scuole. Grazie a questo intervento contiamo anche di ottenere una maggiore efficienza energetica dell’impianto e minori costi di gestione. Di fatto, già da sabato per il liceo e da lunedì prossimo per gli altri due istituti, nei locali e nelle aule di tutto lo stabile si registreranno temperature a norma di legge".

Sofia Nardi