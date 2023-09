Emergenza nazionale. Priolo: "Presto la richiesta"

"In conseguenza del terremoto dello scorso 18 settembre, stiamo proseguendo a Tredozio con rapidità nelle ultime verifiche su edifici pubblici, privati e beni culturali tramite i nostri tecnici rilevatori Aedes (Agibilità e danno nell’emergenza sismica). Appena completata questa ricognizione, si procederà a chiedere la richiesta per lo stato di emergenza nazionale al Dipartimento di Protezione civile".

Lo ha assicurato ieri a Tredozio Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, al termine di un sopralluogo con la sindaca, Simona Vietina. Sulla drammatica situazione delle popolazioni terremotate fra Toscana ed Emilia Romagna, è intervenuta ieri in aula a Montecitorio anche la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Rosaria Tassinari, chiedendo "un intervento urgente e lo stato di emergenza delle due Regioni e del Governo", in particolare per i centri più colpiti di Marradi, Tredozio e Rocca San Casciano".

Il bilancio fatto ieri dalla responsabile della Protezione civile regionale e dalla sindaca di Tredozio Vietina è pesante. Per quanto riguarda il territorio della provincia di Forlì-Cesena, dalle prime verifiche effettuate dalla Sala operativa territoriale dell’Agenzia regionale per la Protezione civile, sono stati riscontrati danni (sia su strutture pubbliche che private) nei comuni di Tredozio, Rocca San Casciano, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Dovadola, Portico e San Benedetto.

A Tredozio, il comune più colpito, è stato allestito il centro di accoglienza coperta presso il Palazzetto dello sport per 100 persone (fornite brandine e coperte), con cucina mobile della Protezione civile, con disponibilità di 5060 posti in casette e alloggio in ostello (12 camere per 50 posti disponibili). Inoltre i 90 alunni della scuola sono accolti in 9 tende. Dopo le 347 verifiche dei Vigili del fuoco sulle abitazioni private, 65 risultano "con esito di non fruibilità"; in seguito ai rilievi del Nucleo di valutazione regionale, "le principali inagibilità riguardano il municipio, la scuola, il palazzo pubblico (ex fascio) che ospita poste, biblioteca e associazioni"; parzialmente inagibile la casa di riposo (ala vecchia più cucine), chiese (in attesa di verifica della Soprintendenza).

In tutta l’area appenninica interessata dallo sciame sismico sono stati circa 650 gli interventi di verifica da parte dei Vigili del fuoco, "per un totale di 115 esiti di non fruibilità degli edifici". Si stanno svolgendo ancora verifiche da parte del Nucleo di Valutazione Regionale: a oggi, 112 rilievi con la compilazione di 138 schede Aedes.