Emicrania: sentirsi minacciati da un pericolo

Giunchi*

L’emicrania è un dolore acuto che interessa solo un lato della testa e si presenta come crisi accompagnate da nausea e, a volte, da vomito. Sono legate al sentirsi minacciati, infatti questi ultimi sintomi rappresentano proprio il rifiuto della situazione che produce paura. Facciamo alcuni esempi. Un agente di commercio con un calo importante della vista si sentiva minacciato dal rischio di non passare all’esame di controllo della patente; un direttore della vendite temeva fortemente il mancato raggiungimento del risultato mensile richiesto dall’azienda al suo staff per cui ogni mese l’emicrania lo assaliva in prossimità della scadenza. Un brillante chirurgo soffriva di emicrania ogni volta che doveva affrontare un intervento chirurgico rischioso perché, per lui, fare un errore equivaleva al pericolo.

A una donna ricompariva puntualmente l’emicrania con l’arrivo delle mestruazioni. Le chiesi: "Per lei essere donna equivale a un pericolo?". Scoppiò a piangere. Era stata violentata. Ne parlammo, le somministrai anche la terapia per superare i traumi con l’Emdr e col tempo smise di sentire il pericolo associato all’essere donna e l’emicrania divenne sempre meno frequente fino a scomparire. Nausea e vomito rappresentavano il suo rifiuto alla condizione di donna, ecco perché si manifestavano nella fase mestruale.

Per altre donne è il rifiuto della propria sessualità in caso di palpeggianti molesti o esperienze sessuali malvissute; il rifiuto di una situazione di costrizione o di impotenza risalente all’infanzia può far accusare emicrania ogni volta che ci sentiamo obbligati ad andare da qualche parte o a fare qualcosa controvoglia, come nel caso di quella ragazzina che temendo le urla di un professore troppo severo e burbero accusava questi sintomi sin dal giorno precedente quello dell’interrogazione.

A fronte di emicranie, prima di assumere farmaci consiglio sempre di chiedere a voi stessi se c’è qualcosa che nella vostra vita può rappresentare una minaccia o se vi sentite in colpa, perché anche di questo l’emicrania può essere espressione.

Una giovane donna per esempio si sentiva così tanto in colpa per il fatto stesso di essere al mondo, dato che aveva ricevuto tanto dalla vita rispetto ai suoi cari, da finire per accusare forti emicranie con nausea ogni volta che provava gioia e piacere. In questo modo si puniva inconsciamente distruggendoli.

*psicologa e psicoterapeuta