Emporio di nuovo in campo Riprendono le attività a sostegno delle famiglie

di Alessandro Rondoni

La riapertura dell’Emporio della Solidarietà di via Lunga rappresenta un segno di ripresa e di speranza, come sottolineano la Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro e la Fondazione Buon Pastore, dopo la chiusura determinata dagli effetti e dai danni dell’alluvione. A seguito dell’emergenza di queste settimane ora sono previste nuove azioni di prossimità, oltre a quello che Caritas ha continuato ad offrire come servizio di solidarietà per aiutare le persone colpite dall’ alluvione. Ora con il ripristino dell’attività dell’Emporio si possono coordinare e organizzare gli aiuti calibrando gli interventi della "seconda fase" dell’emergenza.

Dallo scorso martedì 27 giugno, e per tutti i martedì di luglio, il magazzino dell’Emporio distribuisce alle Caritas parrocchiali i prodotti e il materiale raccolto (alimentare, per l’igiene personale, per la pulizia). È prevista, inoltre, una campagna informativa sui giornali, sui social e sul sito www.caritas-forli.it, ed è stato predisposto un questionario online per raccogliere in modo dettagliato i bisogni delle famiglie. Presso la parrocchia dei Romiti, zona colpita dall’alluvione, è prevista un’apertura straordinaria, i martedì dalle 16.30 alle 18.30, dedicata solo alle famiglie alluvionate.

Anche presso il quartiere San Benedetto verrà aperto un Centro di Prossimità il martedì e il mercoledì dalle 17.30 alle 19.30, e sarà anche supportato il Centro di ascolto di Santa Rita per aiutare le famiglie del Ronco. La Caritas evidenzia, poi, che attraverso le molte segnalazioni ricevute dalle famiglie alluvionate, dai questionari raccolti e dai contatti delle Caritas parrocchiali, dopo le opportune verifiche della vulnerabilità e delle effettive difficoltà, "verranno date risposte con degli aiuti economici raccolti attraverso un fondo di solidarietà per l’emergenza alluvione".

La riapertura dell’Emporio è stata resa possibile, come affermano i responsabili di Caritas e Fondazione Buon Pastore in una nota, "da una rete straordinaria di aiuti e benefattori: sono state oltre 120 persone che ci hanno aiutato a ripulire e a ripristinare la struttura e circa 500 benefattori". Ora si apre una nuova fase anche per la rete di monitoraggio e distributiva degli aiuti, specialmente nelle zone più colpite dall’alluvione.