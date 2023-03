Enaip, al via corso da tecnico informatico

Ultimi giorni per iscriversi al corso di ’Tecnico informatico con competenze nelle reti e nel web’ che si svolgerà nella sede di Forlì (via Campo di Marte, 166) di Fondazione ENAIP Forlì-Cesena Ets. La scadenza è infatti dopodomani, giovedì, per fare domande di partecipazione allo stage della durata di 500 ore (di cui 200 in azienda) e che permetterà agli iscritti di ottenere il certificato di qualifica professionale, livello Eqf 5. Le lezioni partiranno a metà aprile.

La frequenza, obbligatoria, è prevista indicativamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 con qualche rientro pomeridiano (circa 20-25 ore settimanali). Il percorso è rivolto a 12 persone che hanno assolto l’obbligo d’istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione, in possesso di un titolo di istruzione e delle competenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi al termine. Le persone devono essere residenti o domiciliati in Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività e, se stranieri, con regolare permesso di soggiorno.

Gli interessati al corso possono contattare la segreteria di Fondazione Enaip Forlì-Cesena Ets, sede di Forlì, allo 0543-60599 oppure accedere al sito www.enaip.forli-cesena.it.