Enaip, Conti presidente nazionale: "Aiutiamo giovani e persone fragili"

Luca Conti, 51 anni, forlivese, è il nuovo presidente nazionale di Enaip. L’assemblea generale dei soci ha confermato Paola Vacchina amministratore delegato. Enaip è l’ente di istruzione e formazione professionale delle Acli. Fondato nel 1951, è stato protagonista della formazione degli operai, contribuendo alla trasformazione dell’agricoltura, alla modernizzazione dell’artigianato e alla nascita del made in Italy e sostenendo le donne nel loro ingresso sul mercato del lavoro. In oltre 70 anni ha accolto milioni di giovani e adulti, per accompagnarli nell’acquisizione di conoscenze e competenze e nella conquista dei loro diritti attraverso il lavoro.

È presente in quasi tutta Italia con una rete nazionale e diversi enti regionali e conta oltre 150 sedi accreditate con più di 1.300 tra aule e laboratori. Vi lavorano oltre 2.200 dipendenti di cui più di 1.200 tra formatori e docenti e vi collaborano oltre 6mila consulenti: numeri che ne fanno il maggior ente di formazione professionale italiano.

Conti si è laureato presso la sede di Forlì dell’Università di Bologna in Economia delle imprese cooperative e organizzazioni non profit ed è stato membro di presidenza nazionale Acli dal 2016 al 2020. Già presidente regionale delle Acli Emilia Romagna, ad oggi è anche presidente di Fondazione Enaip Forlì-Cesena e Oficina impresa sociale.

"La nostra attività, senza scopo di lucro, nel settore dell’istruzione, formazione professionale e assistenza sociale – dichiara Conti – è volta alla crescita morale, culturale e civile di giovani e adulti e persone socialmente svantaggiate in un’ottica di educazione permanente. Ogni giorno, attraverso la nostra rete territoriale, diamo alle persone l’opportunità di formarsi, specializzarsi o riqualificarsi. Supportiamo lavoratori e organizzazioni nello sviluppo del loro potenziale umano e professionale, promuovendo l’occupazione, l’innovazione e la competitività. Il settore della formazione professionale, in questa epoca di rapidissime trasformazioni del mercato del lavoro, è più che mai importante e strategico. Enaip, dialogando con le istituzioni e attraverso il contatto con lavoratori e aziende, proseguirà e rinnoverà il suo impegno per promuovere una buona occupazione. Terremo alta l’attenzione in particolare verso i giovani e le persone più fragili".

Gianni Bonali