Enaip festeggia 75 anni di attività: "Investiamo sulla formazione"

Ieri nella splendida cornice dell’ex chiesa di San Giacomo, nel cuore della città, la Fondazione Enaip Forlì-Cesena ha festeggiato i 75 anni di attività. Era il 1948, infatti, quando nasceva in seno alle Acli, come ente di formazione professionale arrivando nel tempo ad ampliare le opportunità educative senza mai perdere la propria vocazione sociale. ‘La formazione, l’inclusione e il lavoro che creano futuro nel territorio’, questo il titolo dell’evento che racchiude tutte le anime di Enaip, e ha visto sul palco Luca Baroni e Luca Conti, rispettivamente direttore e presidente dell’ente insieme all’assessore regionale al lavoro e alla formazione Vincenzo Colla, il sindaco di Forlì Gianluca Zattini, Carmelina Labruzzo assessora ai servizi per le famiglie del Comune di Cesena e il vescovo Livio Corazza. Un video ha scorso le tappe e i numeri più importanti dell’Enaip: 4.837 le aziende che collaborano con l’ente, 3.233 tirocini attivati per le persone disabili e 10.923 minori impegnati nella formazione professionale.

"La Regione – spiega l’assessore Colla – sta investendo moltissimo sulla filiera del sapere, circa 200 milioni di euro. Abbiamo deciso di concentrarci su tre temi: i sistemi digitali, la sostenibilità e il cambiamento climatico e la formazione appunto; occorre capire che le persone vengono prima dei processi produttivi e che dobbiamo garantire un lavoro dignitoso alle nuove generazioni. In Italia, abbiamo un grave problema di denatalità, rispetto al 2022 abbiamo 5.000 bambini in meno in prima elementare nella nostra Regione; questo provocherà a lungo andare un crollo del sistema produttivo, quindi, è importante giocare d’anticipo dando valore alla multiculturalità. Il cardinale Zuppi, durante un incontro, mi ha detto che tutti abbiamo un talento e che il nostro compito è quello di riconoscerlo e coltivarlo, per questo abbiamo fatto una legge che investe ancora di più sull’attività di orientamento nelle scuole".

Anche il sindaco Zattini si unisce alle parole dell’assessore regionale: "Sottoscrivo quanto detto da Colla e ci tengo a ringraziare la famiglia di Roberto Ragazzini, amministratore storico di Enaip, per aver donato alla Fondazione Ruffilli tutto l’archivio del ’900; grazie al finanziamento proprio della Regione, si avvia verso un percorso di digitalizzazione dei documenti. Con la Regione cerchiamo di fare squadra condividendo tanti percorsi". Enaip, che condivide il compleanno con la Costituzione, collabora con molte aziende del territorio per coinvolgere le persone fragili all’interno del mondo del lavoro. Tra queste c’è anche la nota azienda dolciaria Babbi di Bertinoro: "Dal 2009 – chiosa Carlo Babbi, proprietario dell’omonima impresa –, insieme ai ragazzi del laboratorio Casine di Cesena creiamo i sacchetti di iuta per i nostri prodotti. Siamo partiti da 1.500 pezzi e lo scorso anno siamo arrivati a 26.000".

Valentina Paiano