Enav inaugura la Digital Academy per i professionisti dell’aviazione

di Marco PrincipiniFORLÌUn nuovo orizzonte per la formazione dei professionisti dell’aviazione prende il volo con l’inaugurazione ufficiale della Enav Digital Academy, l’ecosistema formativo digitale progettato per affrontare le nuove sfide del settore Atm (Air Traffic Management) e della mobilità aerea del futuro. L’evento di presentazione, in programma lunedì a Forlì, organizzato in collaborazione con QN Economia e ospitato nella sede dell’Academy Enav di via Carnaccini 5, segna il lancio della nuova piattaforma e-learning, uno strumento altamente tecnologico e modulare dedicato ai controllori del traffico aereo, flight data operator, specialisti Cns/Atm e alle nuove figure professionali emergenti nell’ambito della Advanced Air Mobility.

L’Enav Digital Academy nasce con il duplice obiettivo di ottimizzare la formazione interna dei professionisti ATM e U-Space attraverso percorsi di apprendimento personalizzati, continui e certificati, e di esportare know-how e competenze su scala internazionale, rafforzando il ruolo di Enav come punto di riferimento globale nella formazione aeronautica.

Il programma. Dopo la registrazione dei partecipanti alle 11,30, alle 12 i saluti di Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì e Maurizio Gardini, presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. A seguire presentazione ufficiale della Digital Academy e della piattaforma e-learning, con interventi di Pasqualino Monti, amministratore delegato Enav, Felice Catapano, Director of Strategy Enav e Fabrizio Giulietti, docente in Meccanica del volo dell’Università di Bologna- Campus di Forlì, moderati da Valerio Baroncini, vice direttore il Resto del Carlino. Chiuderà la mattinata di lavori l’intervista di Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! a Galeazzo Bignami, presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera. Infine, un light lunch di networking per approfondire i temi. Per partecipare all’evento iscriversi online alla pagina quotidiano.net/enav