Endometriosi, la svolta storica: "Diagnosi rapide e cure più efficaci. E la speranza di una vita normale"

Trasformare la sofferenza di oggi in speranza per il futuro. Una frase che ben riassume la filosofia di Annalisa Frassineti, castrocarese presidente nazionale di Ape, Associazione progetto endometriosi. Una patologia infiammatoria cronica che in Italia colpisce il 10% delle donne in età fertile (nel mondo si contano 190 milioni di malate). E si tratta di dati probabilmente sottostimati. Se sono ancora ignote le cause, purtroppo sono ben noti i sintomi: i più diffusi sono forti dolori mestruali in concomitanza con l’ovulazione, cistiti ricorrenti, irregolarità intestinale, pesantezza al basso ventre, dolori durante i rapporti sessuali, infertilità nel 35% dei casi. A oggi non esistono cure definitive né percorsi di prevenzione.

Ape da 18 anni opera per far luce sull’endometriosi, facendo informazione per creare consapevolezza. Recentemente si è compiuto un passo da gigante sulla strada della ricerca: l’attività condotta da Ape, in particolare nella sede centrale di Londra, e da endometriosis.org è confluita in uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Lancet, autentica bibbia della medicina mondiale. Tra gli artefici della svolta che potrebbe rivelarsi epocale c’è anche Frassineti, che da una vita si batte per la causa: "Per me e per Ape questo rappresenta un momento storico di portata eccezionale. Non si tratta soltanto della pubblicazione di un lavoro scientifico su una rivista di livello mondiale, ma è la dimostrazione che la collaborazione tra medici e pazienti può generare risultati tangibili". Un’unione di intenti che si dà, erroneamente, per scontata. "Questo studio conferma che la voce delle pazienti non solo merita di essere ascoltata, ma può diventare catalizzatore di cambiamenti sostanziali per migliorare la qualità delle cure – prosegue Annalisa –. È il frutto dell’impegno di tutte le donne che in questi anni hanno condiviso le loro difficoltà, trasformandole in forza propulsiva per il cambiamento. Rappresenta la prova che possiamo trasformare le sfide di oggi nelle opportunità di cura di domani".

La determinazione di Frassineti, della sua vice Jessica Fiorini e di tutte le volontarie si è trasformata in un grido all’orecchio dei massimi esperti mondiali. E per la prima volta nella storia, medici di fama internazionale hanno stabilito criteri standardizzati per i centri di riferimento che curano questa patologia. Lo studio pubblicato su Lancet Obstetrics and Gynaecology Women’s Health è stato coordinato dal professor Mohamed Mabrouk dell’Elizabeth Garrett Anderson Institute for Women’s Health - University College of London Hospitals e presidente dell’European Endometriosis League, e ha visto protagonisti alcuni tra i massimi esperti internazionali. Tra loro nomi di assoluto prestigio del panorama scientifico, tra cui i professori Renato Seracchioli e Marcello Ceccaroni, di Cesena, con i quali Ape collabora da anni. "L’impatto concreto di questo lavoro – spiegano dall’associazione – si tradurrà in diagnosi più tempestive, trattamenti più efficaci e nella possibilità per milioni di donne di ritrovare la speranza di una vita normale". Su apendometriosi.it ci sono tutte le informazioni utili e i progetti per aiutare le donne affette da endometriosi e per entrare a far parte della rete nazionale.

Francesca Miccoli