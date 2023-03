Endometriosi, una giornata per sensibilizzare sulla malattia

Si colora di rosa il mese di marzo a Castrocaro Terme e Terra del Sole grazie a un programma di iniziative dedicate alle donne. Sabato è in calendario la giornata per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’endometriosi, malattia cronica infiammatoria che colpisce solo in Italia oltre 3 milioni di donne. La manifestazione, promossa dall’Associazione Progetto Endometriosi (APE) e dal Comune termale, si articolerà in due momenti. Dalle 9 alle 13, in piazza Mazzini, volontarie saranno a disposizione dei cittadini con un tavolo informativo e distribuiranno, in cambio di un contributo, i Fiori della Consapevolezza: vasi di gerbere rosa e semi di girasole con le istruzioni per la coltivazione casalinga; un’iniziativa dal valore simbolico, per creare un parallelismo con la necessità di coltivare la propria salute, ma anche concreto, dal momento che il ricavato sarà utilizzato per organizzare corsi di formazione specializzati sull’endometriosi per i medici. Alle 17 nella sede municipale avrà luogo una conferenza pubblica dal titolo ‘Endometriosi: sai cos’è?’. Parteciperanno la presidente di APE, la castrocarese Annalisa Frassineti, la psicoterapeuta Laura Letizia, i medici Luca Savelli e Enrico Fontana, rispettivamente primario e ginecologo del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. Dallo scorso anno, nel nosocomio forlivese è aperto un ambulatorio dedicato alla cura dell’endometriosi con servizi sanitari dall’approccio multidisciplinare.

Un’opportunità legata all’attività di ricerca e di formazione sulla patologia resa possibile grazie ai Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali della Regione Emilia Romagna. "Ringraziamo il Comune e in particolare il sindaco Francesco Billi e l’assessore Catia Conficoni per aver fortemente voluto sensibilizzare il territorio – dichiara Frassineti –. Questa è un’occasione importante per creare consapevolezza sulla malattia e dare informazioni utili alle donne su come riconoscerla, su sintomi, terapie, diagnosi, e a chi rivolgersi". Sabato e domenica il municipio si illuminerà di rosa e i negozianti di Castrocaro Terme e Terra del Sole allestiranno le vetrine con i gadget rosa e i materiali informativi dell’APE per l’iniziativa nazionale ‘Vetrine Consapevoli’, volta ad attirare attenzioni sulla malattia e accendere nuove speranze.