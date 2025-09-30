Endoprotesi ramificata per la rottura dell’arco aortico: al Morgagni il primo innovativo intervento in Romagna

Forlì, 30 settembre 2025 – L’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì si conferma una struttura sanitaria all’avanguardia, in grado di adottare innovative procedure chirurgiche salvavita, mininvasive e capaci di garantire anche rapidi tempi di recupero ai pazienti. L’ultima dimostrazione riguarda l’intervento effettuato dai medici dell’unità operativa di Chirurgia vascolare diretta dalla dottoressa Federica Marchetti, che hanno portato a termine con successo un delicato intervento per una rottura tamponata dell’arco aortico, utilizzando una endoprotesi ramificata di nuova concezione. La procedura è stata eseguita dall’équipe composta dai dottori Gabriele Testi, Tania Ceccacci e Francesca Bisogno.

“Questa nuova procedura – hanno spiegato i chirurghi - utilizzata per la prima volta in Romagna e per la terza volta in regione, ha consentito di trattare in urgenza, in anestesia locale e in poco più di un'ora di intervento, una patologia ad altissimo rischio di mortalità, che per le caratteristiche morfologiche avrebbe richiesto un complesso e gravoso intervento chirurgico".

La procedura si è svolta nella sala angiografica della radiologia dell’ospedale di Forlì (coordinata da Emanuela Giampalma), con la copertura anestesiologica dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione, diretta da Emiliano Gamberini. “La tecnica – i chirurghi sono entrati nel merito dell’intervento eseguito - è estremamente meno invasiva rispetto alla chirurgia tradizionale e prevede l’impianto di una endoprotesi ramificata, una sorta di rete metallica rivestita da tessuto, che viene inserita per via percutanea, attraverso una piccolissima incisione nell’inguine e a livello della piega del gomito, e viene poi guidata fino all'arco aortico. Questa nuova protesi ha una ‘branca’ integrata direttamente sulla componente aortica che va a ripristinare il corretto percorso del sangue nell’arteria dell'arto superiore. In questo modo si esclude la parte danneggiata dell'aorta, garantendo una ricostruzione anatomica che rispetta l’origine delle diramazioni arteriose, senza intervento chirurgico e riducendo i rischi operatori. I tempi di recupero sono più brevi, tanto che il paziente è stato già dimesso in buone condizioni dopo tre giorni dall'intervento.”