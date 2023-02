Energia, case popolari più efficienti Cantiere da 480mila euro

Sono in corso di esecuzione i lavori di efficientamento energetico del condominio di edilizia residenziale pubblica (Erp) di proprietà comunale gestito da Acer (Azienda Casa Emilia-Romagna) ubicato in via Castellucci 10 a Meldola. L’intervento, reso possibile grazie ai benefici del superbonus 110% ed alla sinergia tra Acer e Comune di Meldola, prevede l’isolamento delle pareti esterne dell’intero edificio con la posa di cappotto termico, la sostituzione delle caldaie autonome e la sostituzione degli infissi. Il progetto prevede un costo complessivo di circa 480.000 euro sostenuto per 400.000 euro con il beneficio fiscale del superbonus e per i restanti 30.000 euro del Comune di Meldola e 50.000 euro con somme Erp nella disponibilità di Acer. "Un grande ringraziamento ad Acer – commentano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini (nella foto) – per tutta l’attività svolta; un intervento importante di efficientamento che riguarda dodici alloggi del patrimonio residenziale pubblico che consentirà alle famiglie residenti un significativo risparmio in bolletta ed un maggior comfort abitativo".