Energia dalla frenata dei treni: "È l’unica struttura in Europa"

di Valentina Paiano

FORLÌ

A Forlì il primo prototipo europeo per il recupero di energia elettrica dalla frenata dei treni. Ieri il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Galeazzo Bignami, insieme al personale della Rete Ferroviaria Italiana - Rfi (Gruppo Fs Italiane), ha visitato la sottostazione allestita a Villanova, nel Forlivese, sulla tratta Bologna-Rimini. Questo impianto innovativo è stato attivato a ottobre 2022 grazie alla società Abb e a Colas Rail e rappresenta un primo passo concreto verso un sistema di trazione ferroviaria più flessibile ed efficiente. "La rete ferroviaria elettrificata a 3kVcc – spiega il viceministro - si estende in tutto il Paese per circa 11mila chilometri e rappresenta il 95% delle infrastrutture presenti. Questa importante opera green, messa in campo da Rfi, permette di contrastare l’emissione di Co2 e di accumulare un’energia che altrimenti andrebbe dispersa".

Il progetto ha richiesto un investimento pari a 4 milioni di euro, un esborso economico ingente che comprende i costi per la realizzazione del prototipo dell’impianto. Il know-how e l’esperienza acquisite permetteranno la standardizzazione delle soluzioni tecniche e la conseguente diffusione di tali sistemi sulla rete ferroviaria 3kVcc, soprattutto sulle linee di valico e regionali dove è rilevante la frenatura elettrica.

"La struttura è stata progettata dal Politecnico di Milano ed è un considerato il progetto ‘pilota’ – continua Bignami – che aprirà la strada a nuovi impianti simili nei prossimi anni. Sono in programma, nel Piano industriale 2023-2032 di Ferrovie, altre 15 sottostazioni innovative di questo tipo". Il meccanismo di funzionamento è simile a quello dei veicoli ibridi dove la batteria si ricarica grazie all’energia cinetica recuperata in fase di decelerazione e frenata.

Nel caso specifico della sottostazione forlivese, l’energia accumulata dal transito dei treni in una sola giornata equivale a coprire i consumi generati da un appartamento di medie dimensioni in un anno. Il passaggio da un uso lineare delle fonti a uno circolare permetterebbe, in teoria, di accendere le luci di un intero quartiere, nei fatti viene reimmessa nella rete ferroviaria per alimentare altri treni della linea Adriatica. Il sistema di accumulo si basa sul funzionamento di super condensatori collegati direttamente alla linea di contatto in prossimità della sottostazione elettrica.

"L’Unione Europea spinge perché avvenga un efficientamento energetico – illustra il viceministro – ed emissioni di Co2 prossime allo zero. L’impianto permetterà un miglioramento della performance e dell’efficienza del sistema: si stima possa far risparmiare, in funzione del traffico ferroviario, circa 100MWh l’anno".

Il viceministro Bignami ha poi anticipato i lavori sulla linea Adriatica, in particolare il segmento Bologna-Castel Bolognese, dove la tratta verrà sdoppiata, creando una nuova corsia per l’alta velocità. Questo permetterà un alleggerimento del traffico di mezzi e un miglioramento dell’efficienza in termini di tempi di percorrenza.