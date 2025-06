Energia, incontro con l’esperto di Enel sull’efficienza

Arriva martedì 24 giugno allo Spazio Enel di Forlì, in via Guido Bonali 44, la tappa dell’Enel Energy Bar, il nuovo format di eventi in-store di Enel presenti in Italia, pensato per offrire ai cittadini un momento di dialogo e approfondimento su tematiche legate al mondo dell’energia.

Un ciclo di appuntamenti per parlare insieme a un esperto di efficienza energetica, consumi consapevoli, soluzioni smart per la casa e molto altro ancora.

Il tema, che verrà affrontato nel workshop, in programma dalle ore 12 alle 13, sarà l’efficienza energetica. Un esperto, che sarà a disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti e fornire consigli, darà informazioni utili per aiutare le famiglie a monitorare i propri consumi energetici e a ridurre la spesa.

"Con questo incontro a Forlì vogliamo sensibilizzare la cittadinanza sulla possibilità di ottimizzare i propri consumi, e quindi risparmiare in bolletta, efficientando la propria abitazione", spiega Massimo Fazio, responsabile Area Nord Est di Enel Energia.