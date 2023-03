Energia nucleare Incontro con Giovanni Succi

Nell’ambito della rassegna ’La ricerca scientifica raccontata dai protagonisti – Incontri con scienziati e ricercatori romagnolo’, le sssociazioni ’Minerva Associazione di Divulgazione Scientifica’ e ’ Nuova Civiltà delle Macchine’ organizzano per oggi alle 18.30 al Games Bond Via Daverio 5, un incontro con lo scienziato Giovanni Succi. Classe 1994, ha conseguito la laurea in ingegneria energetica e nucleare nel 2019 all’Università di Bologna, sulle proprietà dei superconduttori dell’acceleratore del Cern di Ginevra. Ha condotto un periodo di ricerca di 2 anni al Cern, e al momento svolge un dottorato di ricerca al Cern e all’Università di Southampton, in Inghilterra.