Energia: rinnovabili e transizione

Sensibilizzare la comunità sulla transizione energetica, aprendo un dibattito sull’accessibilità a fonti di energia rinnovabili e sugli strumenti da sviluppare per dare risposte concrete. Questo il tema del convegno di oggi alle 18.30 dal titolo: ’Cittadinanza Attiva nella transizione energetica’, che si terrà al ’Centro per la pace’ in via Andrelini 59. Tra i partecipanti: Alessia Benizzi, della Regione, Sonia Santucci, del Progetto Twitezimbere, Martina Ravaioli, operatrice Lvia, Nadine Finke (referente della Comunità Solare). Info: [email protected]