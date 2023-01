Energia sostenibile e clima, ok al piano a Castrocaro

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha aderito al Paesc (Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima). Il piano, redatto da Fmi (Forlì Mobilità Integrata) per l’Unione dei Comuni della pianura forlivese grazie a un finanziamento regionale, è volto alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, dei consumi energetici e delle strategie di adattamento climatico. Un documento che fa seguito alla sottoscrizione del Patto dei sindaci e mira a raggiungere, attraverso proposte e azioni concrete, gli obiettivi formulati in sede europea. A tal fine il Comune prevede lo sviluppo di piani, sia a livello pubblico che a livello privato, negli ambiti dell’edilizia, dell’illuminazione pubblica, dei trasporti, della produzione locale di energia.

"Anche i territori piccoli come il nostro si devono misurare con le sfide di ordine globale e planetario – le parole del sindaco Francesco Billi (foto) –: è necessario tenere alta la bandiera di quei valori e di quegli obiettivi perseguibili che dovrebbero permetterci un futuro migliore e la prevenzione dei rischi correlati all’evoluzione del clima e dell’ambiente, sia per la tutela del nostro ecosistema sia per la tutela delle nostre comunità e delle nostre società".

L’adesione al Paesc è stata approvata all’unanimità in consiglio comunale.