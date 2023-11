Eni Award, miglior giovane mente: "Energia grazie ai nanocristalli"

Il forlivese Michele Ghini ha vinto il premio come miglior giovane ricercatore dell’anno degli Eni Award, definiti anche dagli esperti del settore i Nobel per l’energia. Classe 1994, nato e cresciuto a Forlì, Ghini ha frequentato il liceo scientifico Fulcieri Paolucci de Calboli per poi proseguire gli studi all’università di Bologna, laureandosi in fisica. La passione per la ricerca lo spinge a continuare il suo percorso nel mondo accademico con un dottorato di ricerca all’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, dove mette a punto un’innovativa tecnica per l’accumulazione di energia solare attraverso i nanocristalli.

Per questa ricerca è stato premiato al Quirinale in presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del premio Nobel per la chimica 2023 Moungi Bawendi e dell’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi.

Ghini, a soli 28 anni ha vinto il premio Eni Award, un bel traguardo, ma quando è nata la sua passione per la scienza?

"Durante il liceo mi sono avvicinato alla fisica e al metodo scientifico, ma il mio percorso non è stato lineare, di solito chi studia le scienze si dedica a un solo ambito di ricerca, io invece mi sono confrontato con diversi argomenti. Durante l’università ho studiato la superconduttività e la fisica nucleare, sono passato poi alla nanoscienza durante il dottorato e ora sono orientato verso la farmaceutica. Il mio gruppo di ricerca a Genova, guidato dalla dottoressa Ilka Kriegel, mi ha proposto per la sezione giovani ricercatori degli Eni Award; la cerimonia è stata molto emozionante e ho avuto modo di confrontarmi con studiosi di tutto il mondo durante i momenti conviviali".

Si è occupato di nanocristalli, di cosa si tratta?

"I nanocristalli sono cristalli che hanno dimensioni talmente piccole che stanno nell’ordine dei nanometri e, pur avendo la stessa struttura dei cristalli, presentano però proprietà fisiche e chimiche diverse. La mia ricerca si è concentrata proprio su questo: testare la capacità da parte dei nanocristalli di ossidi metallici di convertire, accumulare e rilasciare, su richiesta, energia solare sotto forma di cariche elettriche. Insomma, in parole semplici questa tecnica permette di accumulare energia dal sole e trasformarla in energia elettrica attraverso dispositivi piccoli e leggeri. La mia è una ricerca di base: serviranno, infatti, altri passi per rendere questa tecnologia alla portata di tutti; in futuro si potrà dare un contributo importante in termini di efficienza energetica e sostenibilità".

Dove lavora adesso?

"Dopo il dottorato a Genova mi sono trasferito per un anno a Losanna, in Svizzera, per fare il postdoc all’École Polytechnique Fédérale de Lausanne , continuando le mie indagini in campo energetico. Da circa un mese mi sono trasferito a Basilea per lavorare alla Novartis, nel team drugs discovery: in particolare utilizziamo le intelligenze artificiali per scoprire nuovi farmaci o migliorarne l’efficacia con l’obiettivo di aiutare i pazienti di tutto il mondo".

Cosa vorrebbe fare in futuro?

"Non ho una visione netta di quello che farò in futuro, sono aperto a vari scenari. Il mio desiderio è poter continuare a fare ricerche che possano avere delle ricadute positive sulle persone, per questo ora sono arrivato nel campo della farmaceutica. Al momento vivo e lavoro in Svizzera da più di un anno e mi trovo bene, ho la possibilità di vivere a contatto con la natura e di fare quello che mi piace; questi sono tutti aspetti che mi incentivano a restare. Mi mancano i miei affetti e Forlì, ma l’Italia non è un Paese attrattivo per chi vuole fare innovazione".