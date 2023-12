"Ennesimo segnale di disprezzo verso il nostro territorio"

Anche Alberto Zattini, direttore Ascom-Confcommercio Forlì, ribatte alle affermazioni di Pierluigi Alessandri, osservando che da Confindustria Romagna si usano "toni insoliti" per richiedere che la Regione intervenga nel settore aeroportuale: "‘Convochi le società di gestione del ‘Ridolfi’ di Forlì e del ‘Fellini’ di Rimini e lavori a un accordo’. Perché il senso è che due strutture distinte siano un pozzo senza fondo. La posizione di Ascom-Confcommercio, spiega Alberto Zattini, "è che tutti vogliono comandare in casa altrui, a maggior ragione senza metterci un soldo. La potente Confindustria non ci risulta abbia mai appoggiato economicamente – o comunque in maniera significativa – la società di gestione del ‘Ridolfi’. E dunque, a che titolo parla?". A dover eventualmente trovare un accordo di collaborazione, secondo il direttore di Ascom, "devono essere le società private che gestiscono i due scali". Alberto Zattini poi sostiene che "queste uscite non sono casuali, vista l’importanza dell’argomento. La sensazione è che ci sia una regia che viene da lontano, dalla Regione, per mettere in difficoltà i due scali, specialmente quello di Forlì".

Confindustria inoltre "ha rilevato che F.A. è una sua associata. Fossimo in F.A. daremmo la disdetta e usciremmo da un’associazione di categoria che dovrebbe fare gli interessi dei suoi associati, non attaccarli a mezzo stampa". Ancora. "Sappiamo tutti quali sono gli aeroporti in Italia e sappiamo che le città che non l’hanno lo vorrebbero. Il paradosso è che noi l’abbiamo, e ‘tutti’ ci sputano sopra. Questo conferma l’atteggiamento di disprezzo avuto da Confindustria in questi anni rispetto al territorio forlivese. Ci venissero a citare le uscite pubbliche di apprezzamento degli industriali verso i progetti importanti realizzati negli ultimi anni".

Si criticano poi "i voli cancellati. Gli imprevisti sono all’ordine del giorno quando si prende un volo. Questo vale anche per il traffico ferroviario. Ricordo che le Ferrovie dello Stato sono associate a Confindustria e quanti interventi ha fatto quest’ultima rispetto ai disagi che devono subire i pendolari? Certamente i disagi nei trasporti sono un problema, ma il fatto che un aereo sia dovuto atterrare per nebbia la riteniamo la normalità: cosa avrebbero dovuto fare?".