Enorme cordoglio. Dal Papa a Sangiuliano:: "Perdiamo un grande uomo di cultura"

E’ un vuoto significativo per il mondo della cultura, quello lasciato da Antonio Paolucci, ricordato dalle più eminenti personalità e da chiunque abbia incrociato il suo cammino. Parla di lui anche Papa Francesco, tramite un telegramma a firma del segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin che racconta di "un servizio ai Musei Vaticani generoso e competente, svolto da un apprezzato cultore dell’arte".

Il ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano afferma che "con la scomparsa di Antonio Paolucci l’Italia perde un uomo di cultura appassionato e rigoroso, un instancabile studioso che ha dedicato la sua vita alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale. Alla famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze". Alle sue parole si accodano quelle della sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni: "Paolucci era un grande studioso molto apprezzato in Italia e all’estero che ha dedicato la sua lunga e illustre carriera alla salvaguardia e alla valorizzazione delle bellezze artistiche e culturali custodite dal nostro Paese".

Ricorda molto bene Paolucci, Giovanni Tassani, ex assessore alla cultura: "Il rapporto è nato grazie al successo della mostra su Melozzo, nel 94-95, dovuta alla generosità del cardinale Silvestrini che autorizzò il direttore Carlo Pietrangeli a prestare a Forlì ben quattro quadri di Melozzo rispetto ai tre richiesti dal Comitato di cui facevano parte Ezio Raimondi e Andrea Emliani. Anni dopo Paulucci sarebbe succeduto a Pietrangeli nella direzione dei Musei Vaticani. Divenuto ministro della cultura nel governo Dini, col sindaco Sauro Sedioli andai a trovarlo a inizio ‘95 a Roma esponendogli il caso San Domenico: progetto museale, e non più teatrale, che andava sbloccato. Promise il suo aiuto e accettò l’omaggio di una pianta ottocentesca della città di Forlì con il San Domenico in bella evidenza, che tenne per sempre ben visibile nel suo studio". Tassani rammenta quei giorni che si rivelarono dirimenti per il futuro della città: "A fine settembre volle venire personalmente a visitare il rudere e rimase impressionato dalla vastità e grandiosità dell’ambiente. ‘State andando alla Campagna di Russia’, disse, ma aiutò la città a riappropriarsi di quel grande gioiello storico-culturale. Per quello, anni dopo, era inevitabile che Paolucci divenisse l’anima scientifica delle Mostre in quel San Domenico, che da tempo sentiva suo".

Non è mancato, poi, il cordoglio da parte della parlamentare di Forza Italia Rosaria Tassinari: "Grazie per la sua autorità di assoluto protagonista nel mondo dell’arte, egli ha ideato, creato e sviluppato il grande progetto delle mostre del San Domenico, portando Forlì nei grandi circuiti dell’arte a livello nazionale e internazionale. Il professor Paolucci è stato un grande maestro, senza mai perdere il culto dell’amicizia, delle relazioni umane e dei paesaggi della Romagna". "Ho avuto l’onore di condividere con lui la breve stagione in cui fu Ministro durante il governo Dini, ascoltare i suoi illuminati interventi in Parlamento è stato davvero un privilegio – racconta Sauro Turroni, esponente dei Verdi – . Mancherà a tutti l’immensa cultura di un altro romagnolo che ci lascia".

Anche la Rai vuole omaggiare Paolucci, e lo farà trasmettendo ogni sera alle 19.15 su Rai 5 la sua trasmissione ’Museo Italia’, così che chi lo ha apprezzato possa ancora una volta ascoltarlo raccontare il patrimonio culturale del Paese.