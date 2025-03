Enrico Monti (Pd): "Voglio costruire il futuro: con la testa, non con la pancia"

"Non sono venuto qui con soluzioni per affrontare i tanti e complessi problemi dei vostri territori e per la politica in generale, ma con un obiettivo chiaro: il mio metodo per ricostruire il futuro del Pd a Dovadola, a Forlì e a Roma si baserà su ascolto, dialogo e confronto". Con voce chiara e sicura che non spegne una sottile emozione per la passione politica e amministrativa (è vicesindaco di Forlimpopoli), il nuovo segretario del Pd del Forlivese, il 37enne Enrico Monti, rassicura subito i presenti – una quarantina della val Montone –, riuniti in una saletta del bar ristorante Antica Osteria di Dovadola, dove venerdì sera si respirava aria "di tornare a discutere di politica, come non avviene più purtroppo da decenni" come ha sottolineato fra applausi scroscianti l’ex vicesindaco di Dovadola Kabir Canal, un tempo di Rifondazione.

Enrico Monti, appena nominato segretario dopo che Gessica Allegni è diventata assessora regionale, è voluto partire da Dovadola, dall’Appennino. "Il Pd forlivese – ha spiegato Monti – deve riconnettersi con i territori, ascoltare la gente e ritornare a parlare di politica. Una rinascita locale e nazionale può ripartire solo dai cittadini. Questo è un mio obiettivo. Come un mio obiettivo, per battere la destra, è quello di tornare sui temi fondanti, che non sono di sicuro solo quelli che parlano alla pancia della gente, ma alla testa, però con una visione di futuro".

Monti, che ha sollecitato un dibattito "franco e sereno", ha sintetizzato l’essenziale dell’incontro dopo una decina di interventi, tracciando un metodo di lavoro: "Troviamoci più spesso e discutiamo sui problemi che toccano la gente per fare progetti e costruire insieme una visione. Questo di Dovadola è il primo di tanti altri incontri a Forlì e nelle vallate, dove ci sarà un delegato specifico, oltre ai referenti in ogni comune".

"Troviamoci più spesso per lavorare insieme": l’hanno invocato anche i consiglieri regionali Valentina Ancarani e Daniele Valabonesi, nonché Laura Giannelli, referente del Pd di Dovadola, che ha richiesto "più partecipazione alla vita politica, in particolare da parte dei giovani". Anche Serena Bambi, referente locale del Pd di Portico e San Benedetto e responsabile degli enti locali nella segreteria forlivese, ha proposto subito "altri incontri simili in tutti i comuni". L’azione politica della filosofia della prassi e delle idee, di gramsciana memoria, è stata fatta propria dal neo segretario Monti: "Torno a casa arricchito da tante vostre idee e confermato nel metodo del lavoro di squadra".