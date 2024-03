"Enti locali, è vero: ora serve più personale"

La segretaria territoriale del Pd forlivese, Gessica Allegni, interviene in merito all’incontro tenutosi venerdì in Provincia con il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, per fare il punto sulla ricostruzione post alluvione. Tra le proposte del presidente anche quella di fermare le costruzioni di nuovi fabbricati nelle aree alluvionate che trova l’appoggio della segretaria Allegni. "Parallelamente alla messa in sicurezza del territorio che sta procedendo senza sosta

– afferma Allegni –, è assolutamente necessario programmare la ricostruzione secondo nuove priorità, che privilegino la tutela dell’ambiente e delle persone. Per questo auspichiamo che i Piani Urbanistici Generali in corso di approvazione, compreso quello del Comune di Forlì, siano redatti nell’ottica del principio di precauzione". Si dice preoccupata, al pari del presidente Bonaccini, "per la carenza di personale negli enti locali e per l’assenza di provvedimenti concreti in merito ai risarcimenti alle famiglie e alle imprese, sia in termini di fondi stanziati che di semplificazione delle procedure burocratiche". In particolare, il timore è che l’utilizzo dei fondi Pnrr faccia "aumentare la burocrazia già pesantissima per strutture tecniche comunali non attrezzate e anche le nuove assunzioni promesse saranno difficilissime da attivare dovendo attingere da graduatorie già esistenti".

ma. bo.