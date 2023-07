Entroterre Festival a Bertinoro A tutto jazz con Bosso e Gualazzi

Con i meravigliosi Giardini della Rocca come sfondo e cornice, proseguono gli appuntamenti di Entroterre Festival 2023 a Bertinoro, con un’esibizione condivisa di Fabrizio Bosso, alla tromba, Raphael Gualazzi, voce e pianoforte, il quartetto Jazz Inc. e l’Orchestra d’archi di Rimini Classica che alternerà brani jazz storici e produzioni originali. Appuntamento questa sera alle 21,30. Quattro realtà, quattro linguaggi, uniti per uno spettacolo fuori dal comune, con una line up d’eccezione. Si inizia con la creazione originale in chiave jazz per archi di Marco Capicchioni, interpretata da Rimini Classica, con la direzione di Aldo Zangheri, seguita dall’esibizione di un quartetto d’eccezione: Alessandro Fariselli al sassofono, Fabio Nobile alla batteria, Stefano Senni al contrabbasso e Alessandro Altarocca al pianoforte, sulle celebri note di Mamacita di Joe Henderson.

Al quartetto si uniranno quindi gli archi di Rimini Classica e la tromba solista di Fabrizio Bosso, jazzista italiano di rilevanza assoluta sulla scena internazionale. La serata si completa con l’arrivo di una seconda star, Raphael Gualazzi: dapprima in veste solistica, per un’incursione nei brani del suo ultimo album ‘Bar del sole’ alla voce e al pianoforte, poi assieme a Bosso e, infine, in una formazione allargata al quartetto jazz e all’orchestra, l’alternanza si trasforma in commistione e, sul palco, verranno condivise idee ed energie. Rimini Classica è formata dai migliori musicisti locali che hanno, nelle loro biografie personali, partecipazioni alle più importanti rassegne e festival europei e collaborazioni con le più prestigiose orchestre italiane. A seconda del repertorio, l’organico può variare dal trio, quartetto, quintetto, fino ad arrivare all’orchestra da camera e sinfonica. Il repertorio spazia dal barocco, al periodo classico e romantico, ad arrangiamenti di pagine rockpopjazz dei giorni nostri.

Classe 1981, Gualazzi è uno dei grandi talenti della musica italiana all’estero. Dal trionfo in Francia di ‘Reality and Fantasy’ (in vetta all’airplay e alle classifiche digitali) alla consacrazione all’Eurovision Song Contest dove espugnò il secondo posto, Gualazzi non ha smesso di essere apprezzato dal pubblico di tutto il mondo, con importanti tour in Europa ma anche in Canada e in Giappone. Cantautore, compositore, arrangiatore, musicista e produttore, dopo gli studi classici al Conservatorio ha sempre sperimentato diversi generi musicali, dando vita ad uno stile personalissimo, tra stride piano, jazz, blues e fusion.

Matteo Bondi