Epilogo con Gaza per ‘Meet the Docs!’

Ultima giornata oggi per ‘Meet the Docs!’, festival del cinema del vero, con un ricco programma d’incontri e proiezioni all’ExAtr. Dopo il via alle 9.30 col pianista forlivese Andrea Missiroli (in pogramma celebri colonne sonore e la sua musica originale per il corto ‘Interno 18’ di Matteo Lolletti), alle 11 segue la proiezione del film ‘Sembrava non finire mai’, che intreccia tre storie per raccontare l’evoluzione del Paese tra boom economico, lotte femministe e la memoria della classe operaia; intervengono le registe Erica De Lisio, Maria Elena Franceschini, Veronica Orrù, Marco Mulana e Andrea Contu della Cineteca Sarda Carbonia. Durante la mattinata si può fare colazione con le specialità di Red Velvet Cafè.

Nel pomeriggio, alle 15.30 spazio ai talenti emergenti con ‘Meet the Shorts!’, selezione di cortometraggi di giovani registe italiane introdotta da Joana Fresu de Azvedo del SediciCorto Forlì International Film Festival e seguita da un talk con le autrici. Tra i titoli in programma: ‘Mutar’, ‘Bobby’, ‘Un modo di sorridere insolito’, ‘Forse i sogni devolvono le ossa’, ‘Notes pour déjeuner sur l’herbe’, ‘Rifrazioni’ e ‘Moving reminds me to breathe’. Alle 18 sarà la volta di ‘Rule of Stone’ di Danae Elon, che racconta come il design urbano e l’estetica abbiano contribuito alla strategia di annessione di Gerusalemme Est dopo il 1967; ospite Francesco Chiodelli dell’Università di Torino.

Chiusura alle 20.30 con ‘From Ground Zero, film composto da ventidue cortometraggi di registi palestinesi per documentare la vita tra le macerie di Gaza. Interverranno Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla (in collegamento) e Peo di Forlì Città Aperta.

All’ExAtr sarà possibile gustare i prodotti del birrificio Mazapègul e di Red Velvet Cafè, Trattoria da Piseppo, Valentina Alternative Baker e wine bar, che offriranno anche piatti vegetariani e per celiaci. Ingresso gratuito (info www.meetthedocs.it).

v. p.