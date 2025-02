Equivoci e risate a Predappio

Lo spettacolo dialettale ‘E sera che canzel’ verrà messo in scena domani alle 21 dalla Compagnia dla Zercia di Forlì nel Teatro Comunale di Predappio. La vicenda ruota attorno alla figura di una moglie che non accetta il ritmo monotono della vita di ogni giorno e vorrebbe trascorrere le giornate fra sogni fantastici. Tutto questo genera uno stile di vita irrequieto che impedisce di chiudere il simbolico ‘cancello’ fatto di misteri e incertezze e che, pur non essendo in alcun modo straordinario, sembra scegliere un percorso imprevedibile. Lo spettacolo invita a pensare al ‘dovere’ e anche ai sogni in una successione di contrasti che fanno sorridere seguendo anche il consiglio che rimane sottinteso: se si incontra un cancello aperto, questa è un’occasione per chiuderlo. Ingresso unico 8 euro (prevendite attive su Webtic). Info e prenotazioni: 339.7097952 - 347.9458012 - 0543.1713530; info@teatrodelleforchette.it.